سناب شات تختبر كاميرا طائرة كبديل لعصا السيلفي - فيديو

الوكيل الإخباري - تسعى شركة تطبيق "سناب شات" إلى تقديم خاصية جديدة تماما لاستعادة اهتمام المستخدمين بالتطبيق في مواجهة المنافسة الشرسة من المنصات الأخرى مثل "تيك توك" و"إنستغرام".

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وتختبر شركة التطبيق كاميرا صغيرة للغاية طائرة لتسهيل التقاط وتبادل الصور بين المستخدمين.



وأكد إيفان شبيغل الشريك المؤسس لـ"سناب شات" أن الشركة تطور كاميرا بالغة الصغر سيطلق عليها اسم "سناب بيكسي" (Snap Pixy).



وذكر أن الكاميرا الطائرة تدور حول المستخدم وتلتقط الصور والفيديوهات ثم تعود إلى راحة يده.



وتقول الشركة إن سعر هذه الكاميرا الطائرة سيصل إلى 229 دولار.

روسيا اليوم