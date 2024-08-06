 
الثلاثاء 2024-08-06 11:05 ص
 
 

"سناب شات" تخسر 249 مليون دولار في 3 أشهر

سناب شات
سناب شات




 

الثلاثاء، 06-08-2024 10:52 ص

الوكيل الإخباري- بعدما بلغت العام الماضي خسائر شركة "سناب"، الشركة الأم لتطبيق "سناب شات"، 377 مليون دولار، خيبت الشركة مجددًا آمال الأسواق في توقعاتها للربع الثاني من العام الحالي، والتي قدرت بـ 249 مليون دولار.

 

وخسرت المجموعة التي يقع مقرها في مدينة كاليفورنيا أكثر من 17 بالمئة في التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك الخميس.

 

وقد فاقت نتائج المجموعة التوقعات على صعيد نمو الجمهور، إذ إن للتطبيق 432 مليون مستخدم يوميًا، و850 مليونًا يستخدمونه مرة واحدة على الأقل شهريًا.

 

وباتت خدمتها المدفوعة "سناب شات+" المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، تضم 11 مليون مشترك، مقارنة بـ 7 ملايين في نهاية عام 2023.

 

وفي الربع الأول، أدى نمو حجم مبيعاتها بنسبة 21 بالمئة، وهو رقم أعلى من المتوقع، إلى طمأنة السوق لفترة.

 

لكن هذه المرة، إيراداتها الفصلية البالغة 1.24 مليار دولار (+16 بالمئة) وخصوصًا توقعاتها للربع الثالث (بين 1.34 و1.38 مليار دولار) أتت أقل من المتوقع.

 

يذكر أن الشبكة الاجتماعية "سناب" تحظى بشعبية لدى المراهقين، لكنها لا تزال تواجه صعوبة في جذب المعلنين والمستثمرين.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية 

gnews

أحدث الأخبار

الهلال الأحمر الفلسطيني

فلسطين إصابة شخصين بجروح خطيرة في قصف لجنين

ذهب

اقتصاد محلي بعد انخفاض بشكل حاد أمس .. كم بلغت اسعار الذهب بالاردن اليوم ؟

سناب شات

تكنولوجيا "سناب شات" تخسر 249 مليون دولار في 3 أشهر

المشي بأقدام حافية

طب وصحة المشي بأقدام حافية .. طبيب يكشف فوائد صحية جمّة

تعبيرية

فلسطين شهيد في قصف الاحتلال لمركبة في جنين

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزارة التربية : لن ننشر رابط نتائج التوجيهي قبل هذا الموعد

مرض السكري

طب وصحة الجلوس الطويل خطر على حياة مريض السكري

غزة

فلسطين انتشال جثث 5 شهداء من شرق مخيم البريج





 


 



الأكثر مشاهدة