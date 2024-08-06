"سناب شات" تخسر 249 مليون دولار في 3 أشهر

الوكيل الإخباري- بعدما بلغت العام الماضي خسائر شركة "سناب"، الشركة الأم لتطبيق "سناب شات"، 377 مليون دولار، خيبت الشركة مجددًا آمال الأسواق في توقعاتها للربع الثاني من العام الحالي، والتي قدرت بـ 249 مليون دولار.



وخسرت المجموعة التي يقع مقرها في مدينة كاليفورنيا أكثر من 17 بالمئة في التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك الخميس.



وقد فاقت نتائج المجموعة التوقعات على صعيد نمو الجمهور، إذ إن للتطبيق 432 مليون مستخدم يوميًا، و850 مليونًا يستخدمونه مرة واحدة على الأقل شهريًا.



وباتت خدمتها المدفوعة "سناب شات+" المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، تضم 11 مليون مشترك، مقارنة بـ 7 ملايين في نهاية عام 2023.



وفي الربع الأول، أدى نمو حجم مبيعاتها بنسبة 21 بالمئة، وهو رقم أعلى من المتوقع، إلى طمأنة السوق لفترة.



لكن هذه المرة، إيراداتها الفصلية البالغة 1.24 مليار دولار (+16 بالمئة) وخصوصًا توقعاتها للربع الثالث (بين 1.34 و1.38 مليار دولار) أتت أقل من المتوقع.



يذكر أن الشبكة الاجتماعية "سناب" تحظى بشعبية لدى المراهقين، لكنها لا تزال تواجه صعوبة في جذب المعلنين والمستثمرين.

