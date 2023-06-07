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الأربعاء، 07-06-2023 02:34 م

سناب شات تستعين برئيس جديد للهندسة من غوغل

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الوكيل الإخباري - قالت سناب إنها عينت نائب رئيس أول للهندسة من غوغل، وهو الأحدث في سلسلة الموظفين الجدد للنهوض بأعمالها الإعلانية.

وسيشرف إريك يونغ، الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس قسم الهندسة في غوغل كلاود التابعة لشركة Alphabet Inc، على البنية التحتية الأساسية لـ سناب، التي تمتلك تطبيق سناب شات الشهير لرسائل الصور.

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وسيقود يونغ أيضاً الجهود المبذولة لتحسين قدرة سناب على استهداف وقياس الإعلانات على سناب شات، والتي أصبحت أكثر صعوبة بسبب تحديثات الخصوصية على أجهزة آبل التي تعمل بنظام iOS.

 

وبينما قامت سناب بتوسيع جمهورها باستمرار على سناب شات، الذي يضم الآن 750 مليون مستخدم شهرياً، فقد كافحت الشركة لتوليد الإيرادات بنفس الوتيرة.

 

وفي أبريل (نيسان)، قالت سناب إنها تتخذ خطوات لتبسيط كيفية تفاعل المستخدمين مع الإعلانات وتحسين ملاءمة الإعلانات المعروضة للمستخدمين، والتي قالت إنها تضر بالنتائج لبعض المعلنين على المدى القصير.


وأثناء وجوده في غوغل، عمل يونغ على بناء البنية التحتية التقنية لمنتجات مثل البحث والإعلانات ويوتيوب. ويأتي تعيينه في سناب بعد أن عينت الشركة روب ويلك، الرئيس السابق للإعلان في شركة مايكروسوفت كورب، ليصبح رئيساً لمنطقة الأمريكيتين، بالإضافة إلى مسؤول تنفيذي آخر في غوغل لقيادة منتج الإيرادات.

 

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