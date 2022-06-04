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السبت، 04-06-2022 03:15 م

سناب شات تطرح ميزة جديدة

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الوكيل الإخباري - أعلنت منصة سناب شات عن شراكة مع الموقع الإلكتروني للتوصية بالمطعم The Infatuation لتمكين المستخدمين من العثور على وجبات محلية عبر خريطة سناب.

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ونتيجة لذلك يضيف تطبيق الوسائط الاجتماعية Map Layer جديدة من The Infatuation لمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى توصيات المطاعم للأماكن القريبة منهم.


ويمكن للمستخدمين في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وسان فرانسيسكو وأوستن وسياتل وفيلادلفيا وميامي وأتلانتا ودنفر ودي سي ولندن العثور على Map Layer الجديدة في الزاوية العلوية اليمنى من الخريطة وتحديد The Infatuation لبدء البحث عن المطاعم بالقرب منهم.


وبمجرد العثور على مطعم يعجبك، يمكنك مشاركته مع أصدقائك عبر الدردشة أو إضافته إلى مفضلاتك لحفظه لوقت لاحق والعودة إليه عندما تكون مستعدًا للطلب.


ويرى المستخدمون الآن تلقائيًا مراجعات The Infatuation في حسابات المكان في أكثر من 50 مدينة حول العالم. ويأتي ذلك كجزء من الشراكة الجديدة.


وتقول سناب شات إن أكثر من 250 مليون مستخدم يلجأون إلى خريطتها كل شهر لمعرفة ما يفعله أصدقاؤهم.


وأطلقت الشركة Layers في خريطتها في العام الماضي. وأردات توفير طريقة جديدة للمستخدمين للعثور على أشياء يفعلونها مع أصدقائهم.


وتتيح ميزة Layers للمستخدمين إضافة بيانات من بعض شركاء المطورين المختارين من سناب شات مباشرة إلى خريطتهم حتى يتمكنوا من رؤية العالم في طريقة عرض معينة.


وعقدت سناب شات في وقت سابق من هذا العام شراكة مع Ticketmaster لإطلاق طريقة جديدة للمستخدمين لاكتشاف الأحداث الترفيهية المباشرة داخل خريطتها.


ونتيجة لذلك يعرض التطبيق الآن العروض القادمة المقترحة القابلة للتصفح عبر التمرير بناءً على تفضيلاتك.


وترى الشركة أن هذا يمثل تطبيق مواعدة أعيد تصوره يجمع المستخدمين بأحداث شيقة بدلاً من شركاء. ويمكن للمستخدمين أيضًا تصفح الأحداث القادمة في الأماكن القريبة من خلال Layer جديدة عبر خريطة سناب شات.


وكانت شراكة الشركة مع Ticketmaster هي المرة الأولى التي تدمج فيها شريكًا في خريطتها من خلال ميزة Layers. ويمثل تعاونها مع The Infatuation شريكها الثاني في Layers.

 

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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