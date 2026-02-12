سناب شات تطلق ميزة جديدة

10:18 ص

الوكيل الإخباري- في خطوة تهدف إلى تسهيل التنسيق اليومي وتعزيز الشعور بالأمان أثناء التنقل، أعلنت منصة سناب شات، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال إشعار تلقائي إلى أصدقائهم عند وصولهم إلى موقع محدد. اضافة اعلان





وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة تأتي بعد النجاح الذي حققته ميزة Home Safe، التي تسمح بإخطار الأصدقاء والعائلة بوصول الشخص إلى منزله بأمان.



وقالت سناب شات إن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهودها لتعزيز التواصل وتجربة المستخدم اليومية، مع الاهتمام بالخصوصية وسهولة استخدام التطبيق.



ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزة الجديدة لتنسيق المواعيد بسهولة أكبر، وإبقاء الأصدقاء والأقارب على اطلاع بمواقعهم أثناء التنقل، بما يعزز الشعور بالأمان والاطمئنان.



الميزة الجديدة المسماة إشعارات الوصول Arrival Notifications ، تتيح للمستخدمين تحديد موقع وجهة معينة على الخريطة عبر snap Map، ومن ثم اختيار إرسال تنبيه تلقائي إلى صديق أو مجموعة من الأصدقاء عند وصولهم إلى هذا المكان.





