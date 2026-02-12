الخميس 2026-02-12 11:50 ص

سناب شات تطلق ميزة جديدة

سناب شات
سناب شات
 
الخميس، 12-02-2026 10:18 ص
الوكيل الإخباري-   في خطوة تهدف إلى تسهيل التنسيق اليومي وتعزيز الشعور بالأمان أثناء التنقل، أعلنت منصة سناب شات، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال إشعار تلقائي إلى أصدقائهم عند وصولهم إلى موقع محدد.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة تأتي بعد النجاح الذي حققته ميزة Home Safe، التي تسمح بإخطار الأصدقاء والعائلة بوصول الشخص إلى منزله بأمان.

وقالت سناب شات إن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهودها لتعزيز التواصل وتجربة المستخدم اليومية، مع الاهتمام بالخصوصية وسهولة استخدام التطبيق.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزة الجديدة لتنسيق المواعيد بسهولة أكبر، وإبقاء الأصدقاء والأقارب على اطلاع بمواقعهم أثناء التنقل، بما يعزز الشعور بالأمان والاطمئنان.

الميزة الجديدة المسماة إشعارات الوصول Arrival Notifications ، تتيح للمستخدمين تحديد موقع وجهة معينة على الخريطة عبر snap Map، ومن ثم اختيار إرسال تنبيه تلقائي إلى صديق أو مجموعة من الأصدقاء عند وصولهم إلى هذا المكان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بأرقام مميزة للغاية .. علوان والنعيمات يتألقان ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميًا

أخبار محلية بأرقام مميزة للغاية .. علوان والنعيمات يتألقان ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميًا

تقرير أممي: الشرع تعرض لمحاولة اغتيال على يد هؤلاء

عربي ودولي تقرير أممي: الشرع تعرض لمحاولة اغتيال على يد هؤلاء

أقوى حيل المكياج لإخفاء العيوب والحصول على تغطية طبيعية ومشرقة

المرأة والجمال أقوى حيل المكياج لإخفاء العيوب والحصول على تغطية طبيعية ومشرقة

ف

اقتصاد محلي نمو كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29% لعام 2025

اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026

تكنولوجيا اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026

ي

عربي ودولي البرلمان الأوروبي يغلق باب اللجوء أمام مواطنين عرب

مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضًا بالمجان في الكورة

أخبار محلية مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضًا بالمجان في الكورة

الأونروا تؤكد أنه "مهما كانت الظروف" ستواصل عملها في غزة

فلسطين الأونروا تؤكد أنه "مهما كانت الظروف" ستواصل عملها في غزة



 






الأكثر مشاهدة