سناب شات تطلق ميزة جديدة

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة تأتي بعد النجاح الذي حققته ميزة Home Safe، التي تسمح بإخطار الأصدقاء والعائلة بوصول الشخص إلى منزله بأمان.
وقالت سناب شات إن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهودها لتعزيز التواصل وتجربة المستخدم اليومية، مع الاهتمام بالخصوصية وسهولة استخدام التطبيق.
ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزة الجديدة لتنسيق المواعيد بسهولة أكبر، وإبقاء الأصدقاء والأقارب على اطلاع بمواقعهم أثناء التنقل، بما يعزز الشعور بالأمان والاطمئنان.
الميزة الجديدة المسماة إشعارات الوصول Arrival Notifications ، تتيح للمستخدمين تحديد موقع وجهة معينة على الخريطة عبر snap Map، ومن ثم اختيار إرسال تنبيه تلقائي إلى صديق أو مجموعة من الأصدقاء عند وصولهم إلى هذا المكان.
