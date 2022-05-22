سناب شات تطور ميزات الرقابة الأبوية

الوكيل الإخباري - تستعد منصة سناب شات لتقديم ميزة جديدة للرقابة الأبوية يطلق عليها اسم مركز العائلة Family Center. وتسمح هذه الميزة للأهل بمعرفة من هم أصدقاء ابنهم المراهق عبر التطبيق بالإضافة إلى الأشخاص الذين كان يتراسل معهم على مدار الأيام السبعة الماضية، والمزيد.

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وروج إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب، للميزة لأول مرة خلال شهر أكتوبر. وأوضح أنها تمنح الأهل رؤية أفضل لكيفية استخدام المراهقين للخدمة، مع الأمل بجعلهم يشعرون براحة أكبر نحو التطبيق.



وتعد سناب شات واحدة من آخر منصات التواصل الاجتماعي التي توفر أدوات الرقابة الأبوية، وذلك بالرغم من أنها تشهد استخدامًا مكثفًا بين المستخدمين الأصغر سنًا.



وفي عرض الشركة NewFronts للمعلنين في وقت سابق من هذا الشهر، أشارت إلى أن تطبيق سناب شات يصل الآن إلى أكثر من 75٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و 34 عامًا في أكثر من 20 دولة.



كما قالت إن 80٪ من سكان الولايات المتحدة من الجيل زد شاهدوا واحدًا على الأقل من عروض Snap Original.



وتتيح ميزة مركز العائلة الجديدة للأهل معرفة من هم أصدقاء ابنهم عبر التطبيق. وتعتبر هذه الميزة مفيدة للأهل لأن قوائم أصدقاء سناب شات ليست عامة، على عكس العديد من الشبكات الاجتماعية.



ويرى الأهل أيضًا الأشخاص الذين تحدث معهم ابنهم على مدار الأيام السبعة الماضية. ولكن دون عرض محتوى تلك المحادثات. كما يكون الأهل قادرين على مساعدة ابنهم في الإبلاغ عن الإساءة والمضايقات، إذا لزم الأمر.



وتعمل ميزة الرقابة الأبوية من خلال السماح للأهل بدعوة أبنائهم المراهقين إلى مركز العائلة الجديد داخل التطبيق لبدء المراقبة.



ولدى مستلم الدعوة خيار قبولها أو رفضها. وهذا النهج مناسب للرقابة الأبوية التي تشمل المراهقين، وذلك لأنها تحترم خصوصيتهم.



وبدلاً من السماح للأهل بالتجسس على أبنائهم المراهقين، فإن هذا النهج يضمن أن الأهل والطفل يعرفان بشأن المراقبة الأبوية.



وتمثل الصور تصميمات مبكرة لميزة سناب شات، التي لا تزال قيد التطوير ولم يتم نشرها أو اختبارها بعد. وغالبًا ما تتغير المنتجات في هذه المرحلة قبل طرحها لعامة الناس. ويعني هذا أن المنتج النهائي قد يبدو مختلفًا تمامًا.

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