الثلاثاء 09-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الخصاونة يترأَّس اجتماعاً ويصدر توجيهات

حملة للتبرع بالدم لأهل غزة في جامعة العلوم الإسلامية

وزير العدل: نسعى لأن يكون في كل محافظة قصر عدل ملائم للتقاضي

تفاصيل المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن غداً الأربعاء

العيسوي: الأردن بقيادته ثابت على مواقفه ومساندا للأشقاء الفلسطينيين

11 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس

بعمق 27 متراً .. تفاصيل انتشال جثة ثلاثيني سقط داخل بئر في الزرقاء

حزب الله : اغتيال اثنين من مقاتلينا في لبنان

تحمل الراية البيضاء .. قنص أم فلسطينية أمام أعين طفلها في غزة -فيديو

وزير المياه: ردم 1481 بئر مخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية

عاجل

11 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس

الثلاثاء، 09-01-2024 03:10 م

سناب شات متهمة بتسهيل صفقات مخدرات قاتلة بين الشباب في أمريكا

234827_10_1704667751


الوكيل الإخباري - تواجه سناب شات تحديًا قانونيًا كبيرًا في كاليفورنيا، إذ رفعت مجموعة من عائلات المراهقين الذين تناولوا جرعات زائدة من الفنتانيل دعوى قضائية تتهم منصة التواصل الاجتماعي بتسهيل صفقات المخدرات غير المشروعة التي تشمل الفنتانيل، وهو مادة أفيونية اصطناعية أشد فتكًا مرات عديدة من الهيروين.

اضافة اعلان


ويعد الفنتانيل قاتلًا حتى في الجرعات الصغيرة للغاية، وهو رخيص الإنتاج وغالبًا ما يباع متخفيًا في هيئة مواد أخرى.

وقد يكون لهذه الدعوى القضائية التي تلقي باللوم على المنصة في سلسلة من جرعات المخدرات الزائدة بين الشباب آثار عميقة في كيفية عمل منصات التواصل الاجتماعي ومساءلتها.

 

وتزعم الدعوى أن المسؤولين في الشركة علموا أن تصميم المنصة ومزاياها الفريدة توجد ملاذًا آمنًا لبيع المخدرات غير القانونية.


وتتمتع شركات التكنولوجيا، مثل سناب شات، تقليديًا بالحماية بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات.


وكانت هذه الحصانة القانونية حجر الزاوية في تطور الإنترنت الحديث، مما سمح للمنصات بالنمو من دون التهديد المستمر بالدعاوى القضائية فيما يتعلق بالمحتوى الذي ينشئه المستخدمون.


ولا تستهدف القضية سناب شات بسبب المحتوى الذي ينشره تجار المخدرات من جهات خارجية، بل تركز بدلًا من ذلك على منتجات المنصة وقرارات الأعمال.

 

وتعد هذه الدعوى القضائية جزءًا من اتجاه متزايد إذ يخضع دور شركات التكنولوجيا في السلامة العامة والرفاهية لمزيد من التدقيق.



العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
18e0c50d9f190eff0c83b55703dd2c9f

أبل تبدأ إرسال تعويضات مالية لبعض مالكي آيفون.. لماذا؟

20220212_1644617228-526

هاكرز يكتشفون طريقة اختراق حسابات غوغل دون كلمة مرور

كيبورد

أول تغيير على لوحة المفاتيح منذ 3 عقود..مايكروسوفت أضافت زرا جديدا

IMG_٢٠٢٣١٢١٩_١٢٥٩٤٠-1024x576

غوغل تطلق إصداراً جديداً من متجر التطبيقات Play

_103583446_1a.gettyimages-458969127

يستخدم الذكاء الاصطناعي.. من هو منافس غوغل الجديد؟

137657

الشارة الزرقاء تظهر على واتس آب لتمييز القنوات الموثوقة