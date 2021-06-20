سناب شات يزيل ميزة مرشح السرعة .. لهذا السبب

الوكيل الإخباري - أزالت الشركة المصنعة لتطبيق سناب شات ميزة تعرف بإسم مرشح السرعة، التي تتيح للمستخدمين التقاط السرعة التي يتحركون بها ومشاركتها مع الأصدقاء.

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وتمثل هذه الخطوة انعكاسًا كبيرًا لشركة سناب، التي قدمت الميزة في عام 2013.



ومنذ ذلك الحين، دافعت سناب عن هذه الميزة في مواجهة تحذيرات من دعاة السلامة الذين حاججوا بأنها تشجع القيادة المتهورة.

وواجهت الشركة أيضًا دعاوى قضائية من عائلات أولئك الذين أصيبوا أو قتلوا في حوادث السيارات حيث كان السائقون يسيرون بسرعات زائدة، بزعم تسجيل حقوق المفاخرة عبر سناب شات.



ويعرض المرشح سرعتك الحالية بالأميال أو الكيلومترات في الساعة. وقد ادعى العديد من النقاد أن الميزة شجعت القيادة المتهورة. وقال البعض إن سناب يجب أن يتحمل المسؤولية عندما يكون مرشح السرعة متصلاً بحوادث السيارات المميتة.

ورحب منتقدو مرشح السرعة بالأنباء، بينما شككوا أيضًا في التأخير، ومن بينهم المؤسس المشارك لمنظمة إنهاء القيادة المشتتة غير الربحية، وهي إحدى المجموعات التي حثت سناب شات على إزالة مرشح السرعة.



وقالت سناب: ليس هناك ما هو أهم من أمان مجتمع سناب شات الخاص بنا. وقد قمنا سابقًا بتعطيل المرشح عند سرعات القيادة. وبالكاد يستخدمه مستخدمو سناب شات، وعلى ضوء ذلك، فإننا نقوم بإزالته تمامًا.

وأوضحت الشركة أنها بدأت بإزالة الميزة هذا الأسبوع. ولكن قد يستغرق الأمر أسبوعين قبل أن تختفي من التطبيق لجميع مستخدميها النشطين شهريًا البالغ عددهم 500 مليون مستخدم.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية