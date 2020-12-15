الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

مجلس محافظة العاصمة يقر خطة الطوارئ

اعلان صادر عن وزارة العمل

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة النسور

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة

تغيير على موعد صرف الرواتب الشهر الحالي

القطامين يعلن عن اطلاق خدمات الكترونية

الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني وذكرى الجلوس على العرش

تطورات قضية الاعتداء على فتى الزَّرقاء

الهواري يؤدي اليمين القانونية رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

تعليق من الغذاء والدواء للوكيل بشأن المنسف بالكاسة

الثلاثاء، 15-12-2020 04:03 م

سناب شات يطلق لعبته الجديدة ‏Bitmoji Paint

برنامج-سناب


الوكيل الإخباري _ أطلقت شركة سناب شات لعبة جديدة تدعى بيتموجي بينت ، والتي تمكن مئات اللاعبين الاجتماع معًا في وقت واحد للمساهمة في صور مجمعة واحدة ضخمة.

اضافة اعلان

وتقدم لعبة Bitmoji Paint – التي صممها (إستديو ألعاب سناب) Snap Games Studio – نوعًا جديدًا من الألعاب لمستخدمي سناب شات، الذين أصبحوا يقضون مزيدًا من الوقت في ممارسة الألعاب التي تتوفر داخل التطبيق.

 

كما يمكن للاعبين إنشاء صور رمزية، يُطلق عليها اسم Bitmojis، واستخدامها في لعبة Bitmoji Paint،  ويدخل اللاعبون في اللعبة من خلال وظيفة الدردشة في سناب شات، أو البحث عنها في التطبيق.



المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
101928753_1

فيسبوك يطلق تطبيقه الموسيقي التعاوني Collab

28011015990_8ff191ee0f_b

الطلب من مواقع التواصل الاجتماعي تقديم معلومات حول جمع البيانات الشخصية

egypt-today-Pallon1-1

جوجل تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل حتى سبتمبر 2021

kamr1200826182756

سبيس إكس تطلق قمر اتصالات جديد في مدارات الأرض

53b2c2c2-25d0-4643-9188-ef326b7aed9e

تطبيق يتيح لأول مرة اجتماعات فيديو مشفرة

DE773211-BDE2-43FC-886D-C698EE54162A.

الاستحواذ على منافس تطبيق تيك توك الرئيسي

أخبار متعلقة
000001_s

ميزة جديدة من تويتر تتيح لك نشر تغريداتك على سناب شات

e9cdc823-f227-4587-9627-0b704cc3ce94

ميزة جديدة في سناب شات تتيح جوائز تصل لمليون دولار