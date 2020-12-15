سناب شات يطلق لعبته الجديدة ‏Bitmoji Paint

الوكيل الإخباري _ أطلقت شركة سناب شات لعبة جديدة تدعى بيتموجي بينت ، والتي تمكن مئات اللاعبين الاجتماع معًا في وقت واحد للمساهمة في صور مجمعة واحدة ضخمة.

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وتقدم لعبة Bitmoji Paint – التي صممها (إستديو ألعاب سناب) Snap Games Studio – نوعًا جديدًا من الألعاب لمستخدمي سناب شات، الذين أصبحوا يقضون مزيدًا من الوقت في ممارسة الألعاب التي تتوفر داخل التطبيق.



كما يمكن للاعبين إنشاء صور رمزية، يُطلق عليها اسم Bitmojis، واستخدامها في لعبة Bitmoji Paint، ويدخل اللاعبون في اللعبة من خلال وظيفة الدردشة في سناب شات، أو البحث عنها في التطبيق.







المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية



