السبت 26-03-2022
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السبت، 26-03-2022 01:14 م

سناب.. قريبا قد تصبح قادرا على التحكم بالأشياء الافتراضية بأفكارك

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الوكيل الاخباري- قالت شركة سناب إنها استحوذت على NextMind، وهي شركة ناشئة للتكنولوجيا العصبية يقع مقرها في باريس ومسؤولة عن تطوير عصابة رأس تتيح لمرتديها التحكم في جوانب الحاسب – مثل تصويب بندقية في لعبة فيديو أو فتح قفل شاشة آيباد – بأفكارهم.

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وانضمت NextMind إلى سناب للمساعدة في دفع جهود بحث الواقع المعزز على المدى الطويل داخل Snap Lab.

وتبني ميتا وأبل وعدد كبير من شركات التكنولوجيا الأخرى نظارات الواقع المعزز مع شاشات تضع الحوسبة في العالم من حولك.

وتتمحور الفكرة حول أن هذا النوع من المنتجات قد يصبح يومًا ما مفيدًا بطريقة مشابهة لكيفية تغيير الهواتف الذكية لما يمكن أن تفعله أجهزة الحاسب.

 

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