سهلة جداً.. طريقة لاكتشاف كلمة مرور "الواي فاي" على الحاسوب

سهلة جداً.. طريقة لاكتشاف كلمة مرور "الواي فاي" على الحاسوب
تعبيرية
 
الأحد، 15-03-2026 11:43 ص
الوكيل الإخباري-   يُحاول كثيرون معرفة كلمة مرور شبكة "الواي فاي" المتصلة بالكمبيوتر، وذلك في حال نسيانها أو عند الرغبة في توصيل جهاز آخر إلى الشبكة.اضافة اعلان


وفعلياً، تتيح أنظمة التشغيل، مثل "ويندوز"، إمكانية الاطلاع على كلمة المرور المخزّنة في الجهاز في حال كان قد تم الاتصال بالشبكة سابقاً.


ووفق إرشادات الدعم التقني لشركة "مايكروسوفت"، يمكن إظهار كلمة المرور عبر الدخول إلى إعدادات الشبكة ثم اختيار Network & Internet، وبعدها Network and Sharing Center. 
 

عندها، يتم الضغط على اسم شبكة الـWi-Fi المتصلة، ثم اختيار Wireless Properties والانتقال إلى تبويب Security، حيث يمكن تحديد خيار Show characters لعرض كلمة المرور المحفوظة.


أيضاً، يمكن معرفة كلمة السر عبر موجه الأوامر (Command Prompt) بكتابة أمر يعرض بيانات الشبكة المحفوظة، مثل الأمر: netsh wlan show profile name="اسم الشبكة" key=clear، لتظهر  كلمة المرور ضمن معلومات الأمان الخاصة بالشبكة.
 
 


أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






