سهلة جداً.. طريقة لاكتشاف كلمة مرور "الواي فاي" على الحاسوب

الوكيل الإخباري- يُحاول كثيرون معرفة كلمة مرور شبكة "الواي فاي" المتصلة بالكمبيوتر، وذلك في حال نسيانها أو عند الرغبة في توصيل جهاز آخر إلى الشبكة.





وفعلياً، تتيح أنظمة التشغيل، مثل "ويندوز"، إمكانية الاطلاع على كلمة المرور المخزّنة في الجهاز في حال كان قد تم الاتصال بالشبكة سابقاً.





ووفق إرشادات الدعم التقني لشركة "مايكروسوفت"، يمكن إظهار كلمة المرور عبر الدخول إلى إعدادات الشبكة ثم اختيار Network & Internet، وبعدها Network and Sharing Center.





عندها، يتم الضغط على اسم شبكة الـWi-Fi المتصلة، ثم اختيار Wireless Properties والانتقال إلى تبويب Security، حيث يمكن تحديد خيار Show characters لعرض كلمة المرور المحفوظة.





أيضاً، يمكن معرفة كلمة السر عبر موجه الأوامر (Command Prompt) بكتابة أمر يعرض بيانات الشبكة المحفوظة، مثل الأمر: netsh wlan show profile name="اسم الشبكة" key=clear، لتظهر كلمة المرور ضمن معلومات الأمان الخاصة بالشبكة.









