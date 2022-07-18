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الإثنين، 18-07-2022 02:54 م

سواء على واتساب أو إنستغرام..كيف تمنع الآخرين من رؤية اتصالك بالإنترنت؟

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الوكيل الإخباري - إذا كنت تحب الخصوصية لدرجة أنك تريد ألا يرى أحد أنك متصل بالإنترنت وتفتح تطبيقات المراسلة، فإن هذا أصبح ممكناً من خلال بعض الإعدادات البسيطة التي تمنع الآخرين من رؤية أنك متصل بالإنترنت، سواء للحفاظ على خصوصيتك، أو لتجنب ملاحقتك بالرسائل والاتصالات لأنك "متصل بالإنترنت".

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إخفاء اتصالك بالإنترنت على واتساب

في التطبيق الهاتفي، انقر على الإعدادات (iOS)، أو النقاط الثلاث أعلى يمين الشاشة ثم الإعدادات (أندرويد)، ثم اختر الحساب، والخصوصية، وآخر اتصال. 

ستجد 4 خيارات، وهي تشرح نفسها بوضوح: الجميع، وجهات الاتصال فقط، وجهات الاتصال باستثناء، ولا أحد. 


يمكنك اختيار مشاركة حالة اتصالك مع عدد معين من الأشخاص (ومعرفة حالة اتصالهم بالتطبيق في المقابل)، من خلال اختيار الخيار "جهات الاتصال باستثناء"، كما شرح موقع Alphr.

 


إخفاء اتصالك بالإنترنت على إنستغرام

مثل التطبيقات الأخرى التي تديرها Facebook (أو Meta الآن)، تعرض منصة Instagram حالة اتصالك وزمن آخر نشاط لك بشكل افتراضي. 

لتغيير ذلك، انقر على صورة الملف الشخصي في التطبيق الهاتفي (أسفل اليمين)، ثم الخطوط الثلاثة (أعلى اليمين)، ثم الإعدادات والخصوصية: اختر حالة النشاط وقم بتعيين مفتاح تبديل عرض حالة النشاط إلى إخفاء حالتك الحالية، وسيبدو ذلك تماماً مثلما ما هو عليه في تطبيق Facebook Messenger.

 

لبنان 24 

 

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