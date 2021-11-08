سوفت بانك تخسر 10 مليارات دولار

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سوفت بانك عن خسارة قياسية في وحدة وحدة صندوق رؤية التابعة لها حيث انخفضت قيمة الممتلكات العامة.

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وبلغت خسارة الوحدة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 3 سبتمبر 825.1 مليار ين (7.3 مليارات دولار)، متجاوزة خسارة 788.6 مليار التي سجلتها الشركة وسط عمليات شطب مدفوعة بالوباء.



وبشكل عام، سجلت الشركة التي تتخذ من طوكيو مقراً لها خسارة صافية قدرها 397.9 مليار ين في هذه الفترة.

وكانت وحدة صندوق رؤية مساهم متقلب في الأرباح والخسائر منذ إنشائها في عام 2017. وبدأت الانكماش الأول في عام 2019 مع الظهور العام المخيب للآمال لشركة أوبر وانهيار WeWork تلاه تأثير فيروس كورونا.



ولكن عززت الزيادة العالمية في أسهم التكنولوجيا أرباح صندوق رؤية إلى أرقام قياسية جديدة لثلاثة أرباع متتالية من العام المالي الماضي، وذلك بفضل شركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية العملاقة Coupang وشركة التوصيل الأمريكية DoorDash ومنصة العقارات الصينية KE Holdings.



وأدت القيمة المتدهورة لبعض هذه الشركات والحملة الصارمة على قطاع التكنولوجيا من قبل المنظمين الصينيين إلى تراجع أداء الأعمال مرة أخرى.



وبلغ إجمالي الخسارة غير المحققة في تقييم الشركات العامة 17.7 مليار دولار في الربع عبر صندوقي رؤية التابعين لشركة سوفت بانك.

وكانت Coupang مسؤولة عن 6.7 مليارات دولار من الخسائر. وقبل ذلك بربعين، سجلت شركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية أفضل عائد للشركة منذ إدراج شركة التجارة الإلكترونية الصينية علي بابا عندما ساهمت بمبلغ 24.5 مليار دولار في أرباح صندوق رؤية.

وتضررت محفظة سوفت بانك من الشركات الناشئة الصينية بشكل خاص بعد أن شن المنظمون في البلاد هجومًا على قطاع التكنولوجيا.



وخسرت ديدي، التي كان ظهورها الأول في نهاية الربع السابق أحد أكبر العروض الأمريكية في العقد الماضي، 6.1 مليارات دولار في هذا الربع. وانخفضت شركة Full Truck Alliance الناشئة بمقدار 1.2 مليار دولار .

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية