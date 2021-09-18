سوني تسمح بإضافة قرص SSD إلى بلاي ستيشن 5

الوكيل الإخباري - طورت شركة سوني قرص SSD لمرحلة ما بعد البيع لجهاز بلاي ستيشن 5، لكنه يأتي من خلال شركة Nextorage التابعة لها.





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ويأتي قرص SSD في أعقاب الدعم الرسمي لترقيات SSD التابعة لجهات خارجية عبر بلاي ستيشن 5، الذي تم إصداره قبل أيام قليلة.





تأتي كلتا السعتين مع مبدد حراري من الألومنيوم الذي من المؤكد أنه يلبي متطلبات سوني للترقيات إلى SSD المدمج في بلاي ستيشن 5.





ومن الغريب بعض الشيء أن تختار الشركة اليابانية استخدام علامة Nextorage التجارية لهذا المنتج بدلاً من تسويقه تحت علامتها التجارية الخاصة، التي تتميز باسم أكثر تأثيرًا وتميزًا من Nextorage.



ويعتبر القرص مثالي لجهاز PS5. ولكن لا يبدو أنه يحتوي على طابع رسمي معتمد من بلاي ستيشن بالرغم من ارتباط الشركة المصنّعة بشركة سوني.

وتصف Nextorage نفسها على أنها إحدى شركات مجموعة سوني المتخصصة في أعمال حلول تخزين الذاكرة.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية