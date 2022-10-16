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الأحد، 16-10-2022 04:52 م

سوني تطلق كاميرا مخصصة لمدوني الفيديو

سوني-تطلق-كاميرة-Sony-ZV-1F-التي-تستهدف-مدوني-الفيديو-ومنشئي


الوكيل الإخباري-أعلنت شركة سوني عن إطلاق كاميراتها ZV-1F الجديدة لمدوني الفيديو التي تتيح التقاط الصور بدقة 20 ميغابيكسل وتسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K أو التصوير بالحركة البطيئة بسرعة 120 صورة في الثانية. وتعتزم الشركة طرحها بدءاً من 28 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.


أوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا الجديدة تعتبر البديل منخفض التكلفة للكاميرا ZV-1، واعتمد شركة سوني في كاميراتها الجديدة على عدسة زايس، والتي توفر مكافئا للصورة الصغيرة ذات بُعد بؤري 20 ملم وفتحة عدسة f/2.0.


وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للكاميرا الجديدة على مستشعر BSI-CMOS قياس واحد بوصة وبدقة 20 ميغابيكسل، والذي يتيح إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبسرعة 30 صورة في الثانية، بالإضافة إلى وظيفة التصوير بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل وبسرعة 120 صورة في الثانية.


ولخفض تكلفة الكاميرا ZV-1F الجديدة تخلت الشركة اليابانية عن بعض الوظائف المهمة مثل وظيفة تسجيل الصور بتنسيق RAW وعدم توافر وظيفة تثبيت بصري للصورة، وبدلاً من ذلك يتم الاعتماد على وظيفة التثبيت الرقمي للصورة، كما إنها لا تشتمل على منفذ سماعة الرأس لمراقبة تسجيل الصوت.


وتتضمن كاميرا سوني ZV-1F الجديدة شاشة قياس 3 بوصة قابلة للطي لتسهيل عملية التدوين بالفيديو، ويتم توصيل الكاميرا الجديدة بالأجهزة اللوحية عن طريق منفذ USB-C، بالإضافة إلى إمكانية استعمالها ككاميرا ويب بدقة 720 بيكسل.

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