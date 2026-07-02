سوني توقف إصدار ألعاب بلاي ستيشن على الأقراص عام 2028

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سوني أنها ستتوقف عن إصدار الألعاب الجديدة لأجهزة بلاي ستيشن على الأقراص المادية اعتبارًا من عام 2028، مع التحول الكامل نحو التوزيع الرقمي.

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وأوضحت الشركة أن جميع الألعاب الجديدة ستتوفر بصيغة رقمية فقط، مشيرة إلى أن نحو 80% من ألعاب بلاي ستيشن 5 تُشترى حاليًا عبر المتجر الرقمي.