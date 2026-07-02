سوني توقف إصدار ألعاب بلاي ستيشن على الأقراص عام 2028

وأوضحت الشركة أن جميع الألعاب الجديدة ستتوفر بصيغة رقمية فقط، مشيرة إلى أن نحو 80% من ألعاب بلاي ستيشن 5 تُشترى حاليًا عبر المتجر الرقمي.
كما أعلنت سوني عن إغلاق متاجر تحميل الألعاب لأجهزة بلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن فيتا بحلول منتصف العام المقبل، ما سيمنع شراء الألعاب الرقمية لهذين الجهازين.
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