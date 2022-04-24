سياسة نتفليكس لمشاركة الحسابات.. ستعمل بهذه الطريقة بعد تغييرا جوهريا!

الوكيل الاخباري-فاجأت شركة نتفليكس العالم الأسبوع الماضي، قائلة إنها تخطط أخيراً لمعالجة الممارسة المتفشية لمشاركة كلمات المرور.



وقالت نتفليكس، إن أكثر من 100 مليون أسرة تستخدم كلمة مرور مشتركة، بما في ذلك 30 مليون في الولايات المتحدة وكندا.



ولكن الشركة المزودة لخدمات الفيديو لا تخطط لتجميد تلك الحسابات المشتركة، وبدلاً من ذلك، من المرجح أن تفضل الشركة وضع رسوم إضافية على تلك الحسابات التي يستخدمها عدة أشخاص.

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وستبدأ خطة نتفليكس لالتقاط تلك الإيرادات المفقودة بتنبيه يتم إرساله إلى أصحاب الحسابات الذين تستخدم الأسر الأخرى كلمات مرورهم، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".



وبدأت الشركة بالفعل في اختبار هذه الميزة في بيرو وكوستاريكا وتشيلي.



أما بالنسبة للحسابات التي تشارك كلمة مرور عبر العناوين، تفرض نتفليكس رسوماً إضافية لإضافة "حسابات فرعية" لما يصل إلى شخصين. ويختلف السعر باختلاف البلد - حوالي 2.13 دولاراً أميركياً شهرياً في بيرو، و2.99 دولاراً أميركياً في كوستاريكا، و2.92 دولاراً أميركياً في تشيلي، بناءً على أسعار الصرف الحالية.



وتسمح الشركة أيضاً للأشخاص الذين يستخدمون كلمة مرور مشتركة بنقل معلومات ملف التعريف الشخصي الخاصة بهم إلى حساب جديد أو حساب فرعي، مما يسمح لهم بالاحتفاظ بمحفوظات المشاهدة والتوصيات الخاصة بهم.

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