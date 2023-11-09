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الخميس، 09-11-2023 02:57 م

سيجنال يتيح إمكانية حذف جهات الاتصال

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الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة سيجنال التكنولوجية أن تطبيق التراسل الفوري "سيجنال" يتيح الآن إمكانية حذف جهات الاتصال، بعدما كان يتيح فقط إمكانية حظرها.

وأوضحت المؤسسة الأمريكية المطورة لتطبيق التراسل الفوري الشهير، أنه يتم حذف جهة اتصال من خلال النقر على "رسائل جديدة"، ثم اختيار جهة الاتصال المراد حذفها من دليل الهاتف الخاص بالتطبيق من خلال نقرة إصبع مطولة، ثم تأكيد الحذف.

وإذا كانت جهة الاتصال المراد حذفها مخزنة في دليل الهاتف الخاص بالهاتف الذكي، فيجب حينئذ حذفها هناك أيضاً.

وتقدم وظيفة الحذف مزايا تتعلق بالخصوصية أيضاً، حيث لن تتمكن جهة الاتصال، التي تم حذفها، من الوصول إلى صورة البروفايل المحدثة أو القصص الخاصة.

وتتاح وظيفة حذف جهات الاتصال الجديدة اعتباراً من الآن في كل إصدارات سيجنال الحديثة.

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