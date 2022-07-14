سيجنال يطلق ميزتين جديدتين لهواتف أندرويد

الوكيل الإخباري - أطلق تطبيق التراسل الفوري سجنال ميزتين جديدتين لهواتف أندرويد، أولهما ميزة النظرة العامة على الردود، للحصول على نظرة عامة حول جميع الردود على رسالته في الدردشات الجماعية، بنقر رمز فقاعة الكلام بجوار الرسالة.

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وسيعلن التطبيق أخباره عبر قناة معلومات جديدة في التطبيق نفسه، مثل التحديثات وشرح التحسينات أو الابتكارات.



وتظهر دردشة قناة المعلومات في أعلى القائمة، ويكتم صوتها افتراضياً. وعند رفض أي معلومات عبر هذه القناة،فيمكن إزالة الدردشة أو حظرها.



وتتوفر الميزتان الجديدتان في إصدار التطبيق رقم 5.42.

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