سيجنال يفاجئ المستخدمين بميزات جديدة

الوكيل الإخباري _
حقق تطبيق الدردشة سيجنال نجاحا كبيرا ، وذلك بعد هجر الملايين من مستخدمي تطبيق الدردشة تطبيق واتسآب بعد أزمة سياسة الخصوصية، حيث عمل تطبيق سيجنال على اضافة عدد من الميزات الجديدة التي ستساعده فى جذب المزيد من المستخدمين بعد أزمته مع واتسآب، وابرز هذه الميزات : اضافة اعلان
- ارتفاع الحد الأدنى للمحادثات الجماعية سواء المرئية أو الصوتية من 5 إلى 8 أشخاص.
- حصول التطبيق على ميزة Wallpaper التى تتيح للمستخدم إمكانية وضع خلفية مختلفة لكل متصل أو كل محادثة.
- أصبح يوفر تطبيق سيجنال ميزة عرض صور الملف الشخصى بشباشة كاملة واتاحة اختيار الصو أو الفيديوهات أو الملفات الصوتية وتحميلها تلقائيا وذلك لهواتف آيفون، حيث كانت هذه الميزة متوفرة فقط لهواتف أندرويد.
- يدعم التطبيق ميزة الملصقات المتحركة بأشكال ورسومات جديد بالإضافة إلى إتاحة تقديم المستخدم لنفسه بنص قصير.
المصدر : صدى البلد