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السبت، 22-07-2023 01:52 م

شات جي بي تي بات متوفراً على أندرويد

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الوكيل الإخباري - أتاحت الشركة المسؤولة عن بوابة "شات جي بي تي" للمستخدمين عبر نظام تشغيل أندرويد إمكانية التسجيل المسبق للحصول على نسخة من خدمة الذكاء الاصطناعي التي ستوفرها الشركة عبر الأجهزة الذكية.

وكشف شركة "أوبن آي آي" أن التطبيق المخصص لنظام أندرويد يأتي بعد شهرين على إطلاق تطبيق مشابه على نظام آي آو أس الخاص بأجهزة آبل.

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وتشير أرقام التحميلات إلى أن نسخة آي فون قد تم تحميلها قرابة نصف مليون مرة في الأسبوع الأول من الإطلاق، ومن شأن تطبيق أندرويد أن يتفوق على هذا الرقم بسرعة لكون أن قاعدة مستخدمي أندرويد أكبر بكثير.

 

وبحسب المعاينة الأولى لـ24 على النسخة التجريبية، ما قبل الإطلاق الرسمي، لـ"شات جي بي تي"، فإن نسخة أندرويد ستكون شبه متطابقة مع الموقع الإلكتروني، وسيتمكن المستخدمون من مزامنة المحادثات والتفضيلات عبر كل الأجهزة المسجلة بنفس اسم المستخدم من "أوبن إيه آي".

 

ويمكن للمستخدمين التسجيل عبر الضغط على هذا الرابط هنا والضغط على زر "التسجيل المسبق"، ليتم إعلام المستخدمين عند توفر التطبيق بشكل مفتوح على متجر غوغل بلاي.

 

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