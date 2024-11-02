"شات جي بي تي" يهز عرش غوغل ومايكروسوفت بميزة جديدة

الوكيل الإخباري- أتاحت شركة "أوبن إيه آي" رسمياً أداة البحث الجديدة "شات جي بي تي سيرش"، المنافس الجديد لمحرك البحث غوغل، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتبحث عبر الإنترنت نيابة عن المستخدم للحصول على أجوبة ملخصة مع ذكر المصادر.



وكانت "أوبن إيه آي" قد أعلنت عن النسخة التجريبية لأداة بحثها "ChatGPT Search" بالذكاء الاصطناعي في يوليو (تموز) الماضي، باسم "سيرش جي بي تي"، ما يضع الشركة في موضع منافسة مباشرة مع غوغل وكذلك مايكروسوفت بمحركيها "بينغ" و"Perplexity AI".



وتتوفر أداة البحث الجديدة على موقع ChatGPT والتطبيقات الرسمية على آيفون وأندرويد وويندوز وماك، وهي متاحة الآن لمستخدمي "شات جي بي تي بلس"، والشركات والقطاع التعليمي، والمستخدمين الذين سجلوا في قائمة الانتظار، وقريباً ستصل مجاناً للمستخدمين.



وستظهر الأداة على شكل زر جديد بأيقونة الكرة الأرضية، وعند الضغط عليها، تمنحك إجابة ملخصة للسؤال مع ذكر المصدر في نهاية كل فقرة، وكذلك عرض صور توضيحية.



تم تصميم أداة البحث لتقديم إجابات آنية تستند إلى مصادر متعددة عبر الإنترنت، بهدف توفير معلومات حديثة عن الطقس ونتائج المباريات والأخبار وأسعار الأسهم، مع روابط للمصادر ذات الصلة، بشكل مشابه للغاية للعناصر التفاعلية في بحث غوغل.



وتستخدم الأداة نموذجاً مخصصاً من "GPT-4".



مصدر قلق

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ربما يشكل محرك بحث "أوبن إيه آي" مصدر قلق بالنسبة لغوغل، كونه محرك بحث مهيمناً. فمنذ إطلاق منصة "شات جي بي تي" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، شعر مستثمرو "ألفابت" بارتباك من استحواذ "أوبن إيه آي" على حصة سوقية من غوغل فيما يتعلق بعمليات البحث، عبر منح المستخدمين طرقاً جديدة للبحث عن المعلومات عبر الإنترنت.



وبالفعل، انخفضت أسهم "ألفابت" بنحو 1% بعد الكشف عن محرك بحث أوبن إيه آي، وفقاً لشبكة "سي إن بي سي".

