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الإثنين، 28-06-2021 12:22 م

شارك مساحة تخزين Google One الخاصة بك مع عائلتك

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الوكيل الإخباري - إذا كنت تستخدم خدمات شركة جوجل المختلفة وقمت بملء مساحة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت، فإنك بحاجة إلى ترقية سعة التخزين عبر خدمة Google One القابلة للمشاركة مع أفراد العائلة ايضًا.

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وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى صفحة الخطة العائلية عبر هذا الرابط ومن ثم اضغط على خيار البدء.
2- يجب الموافقة على شروط الاستخدام ومن ثم الضغط على خيار إنشاء مجموعة عائلية.
3- في الصفحة التالية، يمكنك دعوة ما يصل إلى خمسة أفراد من العائلة، طالما لديهم حسابات ضمن جوجل.
4- يتم إرسال بريد إلكتروني إلى الشخص الذي دعوته، ويتم إرسال بريد إلكتروني إليك عندما يقبل الدعوة.
5- تنتهي صلاحية الدعوة في غضون أسبوعين. لذلك إذا لم يستجب الشخص خلال هذه المدة يمكنك اختيار شخص آخر.

 

وبعد إنشاء المجموعة العائلية، يمكنك بعد ذلك إعداد مساحة التخزين المشتركة، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
1- انقر عى خيار الإعدادات في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة في حساب Google One.
2- اضغط على خيار المشاركة مع العائلة.
3- قم بتشغيل الزر الذي بجوار خيار إدارة إعدادات العائلة الذي يظهر لك.
4 - يمكن الآن لأفراد عائلتك مشاركة مساحة التخزين في Google One معك.

 

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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