شاهد .. إطلاق أول مروحية على المريخ

الوكيل الاخباري - تستعد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الاثنين، إطلاق المروحية "إنغينيويتي" فوق كوكب المريخ.

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من المقرر أن تقلع المروحية على ارتفاع نحو 60 سم (23 بوصة)، وتحوم لمدة 20 إلى 30 ثانية، ثم تهبط.



إذا نجحت الرحلة التجريبية للمروحية في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ، فسوف تفتح بعدا جديدا لاستكشاف الفضاء، مما يساعد البشر والروبوتات في المستقبل.

وكانت الرحلة من المقرر أن تطلق في البداية، في 11 أبريل/نيسان، ولكن تم إعادة جدولة موعدها بعد ظهور خلل أجبر المهندسين على عمل المزيد من الفحوصات قبل معاودة إطلاق الرحلة وحل المشكلة في تسلسل الأوامر.





سبوتنيك