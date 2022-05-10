شاهد..تسريبات تكشف مواصفات هواتف سامسونغ غلاكسي فولد 4 وفليب 4

الوكيل الإخباري - كشفت تسريبات جديدة تفاصيل حول تصميم ومواصفات هواتف سامسونغ غلاكسي فولد 4 وفليب 4 القابلة للطي، حيث تعكس تغييرات في حجم الشاشة وتصميم هيكل الأجهزة بشكل عام.





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وسيكون ذلك هو الحال أيضا مع الشاشة الطولية الصغيرة الخارجية، التي سيتيح حجمها الأصغر من الإصدار السابق من الجهاز سهولة أكبر في الكتابة للمستخدم.





كما أكد المدون التقني أن هاتف ”فليب 4“ سيأتي ببطارية سعتها 3700 مللي أمبير، وفي حال صدقت تلك التوقعات، سيضيف الهاتف الجديد 400 مللي أمبير إضافية لعمر البطارية مقارنة بجهاز ”فليب 3“ الذي كانت بطاريته قدمت سعة حجمها 3300 مللي أمبير فقط.





بينما من المتوقع أن يحافظ هاتف ”فولد 4“ على نفس سعة جيله السابق 4400 مللي أمبير.





وحول تقنيات الشحن، تؤكد التوقعات قدوم الهاتفين ”فولد 4″ و“فليب 4“ بتقنية شحن سلكي فائق السرعة 25 وات، إلى جانب تقنيات الشحن اللاسلكي والشحن العكسي.





ومن المرجح أن تقدم سامسونغ مع هاتفها ”فولد 4“ كاميرا خلفية مطورة بعدسة رئيسية 108 ميغابكسل، وعدسة تكبير بثلاثة مستويات من التكبير البصري.



ويشهد سوق الهواتف القابلة للطي منافسة شرسة بين مختلف الشركات العاملة داخل سوق الهواتف، فالجميع يحاول جذب شرائح مختلفة من المستخدمين بإقناعهم بالقيمة المضافة والتجارب الجديدة التي مازال يمكنهم الحصول عليها عبر استبدال هواتفهم الحالية بأخرى جديدة قابلة للطي.



فقد أثبتت دراسة العام الماضي، أجرتها مؤسسة YouGov، أن نحو 50% من مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة يتطلعون لتغيير هواتفهم الذكية بأخرى قابلة للطيّ.

إرم نيوز