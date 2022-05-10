الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الخصاونة نقلا عن أخصائيين نفسيين: السرية شرط للشروع الحقيقي بالانتحار

الضريبة : تقديم 390 ألف إقرار ضريبي العام الحالي

الملك: الطريق إلى السلام يجب أن يمر بمدينة القدس

علان يتوقع استقرار أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

47.8 % نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة في بورصة عمان

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

تعميم هام من الصحة بشأن تجديد التأمين الصحي

هيئة الطاقة: 1.2 مليون مسجل على منصة التعرفة الكهربائية

بيان يكشف تفاصيل جديدة حول السعودي التائه في المغرب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 10-05-2022 10:00 ص

شاهد..تسريبات تكشف مواصفات هواتف سامسونغ غلاكسي فولد 4 وفليب 4

43-2


الوكيل الإخباري - كشفت تسريبات جديدة تفاصيل حول تصميم ومواصفات هواتف سامسونغ غلاكسي فولد 4 وفليب 4 القابلة للطي، حيث تعكس تغييرات في حجم الشاشة وتصميم هيكل الأجهزة بشكل عام.

اضافة اعلان

وسيكون ذلك هو الحال أيضا مع الشاشة الطولية الصغيرة الخارجية، التي سيتيح حجمها الأصغر من الإصدار السابق من الجهاز سهولة أكبر في الكتابة للمستخدم.

كما أكد المدون التقني أن هاتف ”فليب 4“ سيأتي ببطارية سعتها 3700 مللي أمبير، وفي حال صدقت تلك التوقعات، سيضيف الهاتف الجديد 400 مللي أمبير إضافية لعمر البطارية مقارنة بجهاز ”فليب 3“ الذي كانت بطاريته قدمت سعة حجمها 3300 مللي أمبير فقط.

بينما من المتوقع أن يحافظ هاتف ”فولد 4“ على نفس سعة جيله السابق 4400 مللي أمبير.

وحول تقنيات الشحن، تؤكد التوقعات قدوم الهاتفين ”فولد 4″ و“فليب 4“ بتقنية شحن سلكي فائق السرعة 25 وات، إلى جانب تقنيات الشحن اللاسلكي والشحن العكسي.

ومن المرجح أن تقدم سامسونغ مع هاتفها ”فولد 4“ كاميرا خلفية مطورة بعدسة رئيسية 108 ميغابكسل، وعدسة تكبير بثلاثة مستويات من التكبير البصري.


ويشهد سوق الهواتف القابلة للطي منافسة شرسة بين مختلف الشركات العاملة داخل سوق الهواتف، فالجميع يحاول جذب شرائح مختلفة من المستخدمين بإقناعهم بالقيمة المضافة والتجارب الجديدة التي مازال يمكنهم الحصول عليها عبر استبدال هواتفهم الحالية بأخرى جديدة قابلة للطي.


فقد أثبتت دراسة العام الماضي، أجرتها مؤسسة YouGov، أن نحو 50% من مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة يتطلعون لتغيير هواتفهم الذكية بأخرى قابلة للطيّ.

 

 

 

 

إرم نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سس

سناب شات تختبر كاميرا طائرة كبديل لعصا السيلفي - فيديو

ز

علماء يحذرون مستخدمي الهاتف المحمول - تفاصيل

143-132938-simply-what-internet-things-interconnected-world-3

دولة توفر إنترنت مجانياً فائق السرعة لنصف شعبها

تيما

عدم نظافة الهاتف الذكي يدمره.. إليك طرق الحفاظ عليه

22-13-1200x675

طابعة محمولة تطبع على كافة أحجام الأوراق وأسطح الفولاذ والخرسانة

shutterstock_1381568114-scaled

بعد تويتر.. إنستغرام تستعد لدخول عالم الـNFT