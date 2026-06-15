شاهد دقيقتين فقط.. ونتفليكس كانت تعتبرك مشاهدًا كاملاً

وجاء هذا النظام بديلاً عن المعيار السابق الذي كان يشترط مشاهدة 70% من الفيلم أو الحلقة لاحتسابها كمشاهدة.
وأثارت القاعدة جدلاً واسعاً لأنها رفعت أرقام المشاهدات بنحو 35%، ما اعتبره البعض مقياساً غير دقيق لمدى تفاعل الجمهور مع المحتوى.
وفي وقت لاحق، تخلت "نتفليكس" عن هذه الآلية، واعتمدت نظاماً جديداً يقيس الأداء عبر إجمالي ساعات المشاهدة مقارنة بمدة المحتوى، بهدف تقديم صورة أكثر دقة عن عدد المشاهدات الفعلية.
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