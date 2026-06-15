شاهد دقيقتين فقط.. ونتفليكس كانت تعتبرك مشاهدًا كاملاً

الوكيل الإخباري- اعتمدت "نتفليكس" منذ عام 2020 ما عُرف بـ"قاعدة الدقيقتين"، إذ كانت تحتسب أي محتوى كمشاهدة بمجرد أن يشاهده المستخدم لأكثر من دقيقتين، بغض النظر عن إكماله.

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وجاء هذا النظام بديلاً عن المعيار السابق الذي كان يشترط مشاهدة 70% من الفيلم أو الحلقة لاحتسابها كمشاهدة.



وأثارت القاعدة جدلاً واسعاً لأنها رفعت أرقام المشاهدات بنحو 35%، ما اعتبره البعض مقياساً غير دقيق لمدى تفاعل الجمهور مع المحتوى.