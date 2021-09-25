شبح Jawbone يعود لمقاضاة آبل وجوجل

الوكيل الإخباري - رفع كيان يدعى Jawbone Innovations LLC، الذي يبدو أنه استحوذ مؤخرًا على غالبية الملكية الفكرية الأصلية لشركة Jawbone، دعاوى قضائية ضد شركتي آبل وجوجل هذا الأسبوع في محكمة اتحادية في واكو بولاية تكساس.

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وتزعم الدعاوى أن آبل وجوجل انتهكتا ثماني براءات اختراع كانت تخص Jawbone سابقًا وركزت على خوارزميات عزل الضوضاء التي تم تطويرها في الأصل لوكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة.

وبالرغم من أن شركة الأجهزة القابلة للارتداء Jawbone المفلسة قد انتهت منذ فترة طويلة وتوقفت عن العمل في عام 2017. ولكن براءات اختراعها لا تزال قائمة، وتستخدمها Jawbone Innovations LLC لمقاضاة عمالقة التكنولوجيا بشأن تقنية إلغاء الضوضاء في سماعات الأذن والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية الذكية.

واعتبرت Jawbone رائدة في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء. ولكن خسرت السوق لصالح شركة فيتبيت.



وأدت معركة قانونية بين الشركتين إلى إصابة Jawbone بأضرار كبيرة قبل أن تنتهي الشركتان من معركتهما في عام 2017.



وانتهت Jawbone بتصفية أصولها، بينما تم شراء فيتبيت من قبل جوجل مقابل 2.1 مليار دولار هذا العام.



وتسمي الدعوى المرفوعة ضد شركة آبل الأجهزة المخالفة باسم جميع إصدارات ونماذج منتجات آيفون وآيباد و AirPods Pro و HomePod.

وزعم الكيان في الدعوى القضائية التي رفعها أن سامسونج قد انتهكت اثنتين من براءات اختراع Jawbone المتعلقة بتقليل ضوضاء الميكروفون.

وتركز الدعوى القضائية على براءتي اختراع منحت لشركة Jawbone في عامي 2011 و 2012. وتزعم أن مجموعة واسعة من منتجات سامسونج تنتهك براءتي الاختراع.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية