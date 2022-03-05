السبت 05-03-2022
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السبت، 05-03-2022 03:22 م

شبكات التواصل الاجتماعي الروسية تشهد ازديادا في نشاط المستخدمين

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الوكيل الاخباري- أعلن القائمون على شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي أن الشبكة شهدت مؤخرا ازديادا ملحوظا في نشاط المستخدمين.

وأشار القائمون على الشبكة إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في نشاط المستخدمين، وما بين 21 و27 فبراير الماضي وزاد متوسط جمهور الشبكة اليومي بمقدار 200 ألف شخص، لتبقى هي شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة بين شبكات التواصل بالنسبة لجمهور الإنترنت الروسي.

وتبعا لتحليلات Mediascope فإن شبكة "VK" يزورها يوميا ما بين 47 و53% من مستخدمي الإنترنت في روسيا، إذ يشير القائمون على الشبكة إلى أن منشورات المستخدمين تعتبر هي المصدر الرئيسي للمعلومات على شبكتهم.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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