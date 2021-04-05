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الإثنين، 05-04-2021 03:29 م

شبكة 'لينكد إن' تمنح جميع موظفيها إجازة طويلة لتجنب الارهاق

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الوكيل الاخباري - سمحت شبكة التوظيف "لينكد إن" لموظفيها، بالحصول على إجازة تمتد لأسبوع كامل بأجر مدفوع، دعما لصحتهم العقلية.

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قالت الشركة لوكالة "فرانس برس"، إن جميع الموظفين بدوام كامل تقريبا والبالغ عددهم 15900 موظف، سيتمكنون من أخذ استراحة من العمل الأسبوع المقبل (بداية من يوم الاثنين) لتجنب الإرهاق.

 

وردا على استفسار الوكالة، قالت الشبكة: "هناك شيء سحري حول حصول الشركة بأكملها على استراحة في نفس الوقت. وأفضل جزء هو عدم العودة إلى سيل من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي لم يتم الرد عليها عند العودة من الإجازة".


ستقدم الشبكة المملوكة لشركة "مايكروسوفت" أحداثا يومية لموظفيها الذين يشعرون بالعزلة خلال أسبوع الإجازة، ويشمل ذلك أنشطة منها التطوع في "أعمال لطيفة متنوعة".


وفقا للشبكة، سيواصل فريق أساسي من الموظفين العمل، الأسبوع المقبل، مع إتاحة الفرصة لجدولة إجازة في المستقبل.


منذ تفشي الوباء، تظهر الأبحاث أن موظفي الشركات يقضون وقتا أطول في تسجيل الدخول إلى العمل، ما فتح الباب أمام زيادة الإرهاق.


وفقا لمسح أجرته شركة الأبحاث "روبرت هاف"، أفاد 70% من العاملين عن بُعد بأنهم يعملون الآن في عطلات نهاية الأسبوع، ويقول 45% إنهم يعملون ساعات أكثر من ذي قبل.

 

سبوتنيك

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