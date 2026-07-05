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شحن ذاتي أثناء القيادة.. ثورة في عالم الدراجات الكهربائية

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تعبيرية
 
الأحد، 05-07-2026 12:02 م
الوكيل الإخباري-   ابتكر مهندسون في الهند نظامًا للدراجات الكهربائية يتيح شحن البطارية أثناء الحركة باستخدام مولد منخفض السرعة من طراز NEMA-42.اضافة اعلان


وتعمل التقنية على تحويل الطاقة الناتجة عن دوران العجلة الخلفية إلى طاقة كهربائية تُشحن بها البطارية عبر وحدة التحكم، ما يساهم في زيادة مدى السير بنسبة تتراوح بين 10% و18% دون التأثير على راحة القيادة أو التسبب في مقاومة ملحوظة.

وأظهرت الاختبارات أن النظام يولد تيارًا بين 0.3 و0.8 أمبير وبقدرة تتراوح بين 7 و15 واط، مع كفاءة أعلى أثناء النزول أو الحركة بالاندفاع.

وارتفع مدى السير من نحو 14 كيلومترًا إلى 15.3 كيلومترًا لكل شحنة، مع إمكانية تحسين أكبر في الظروف الواقعية.
 
 


gnews

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