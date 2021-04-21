شراء مجموعة من الروبوتات لمحاربة مشكلة التوظيف في أمريكا

الوكيل الاخباري - أضاف مطعم في ولاية فلوريدا الأمريكية عاملين جديدين من الروبوتات الحديثة المصممة على أساس التكنولوجيا الفائقة إلى قائمة عماله بعد معاناة مع مشاكل التوظيف.





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قرر مطعم "فليك" للمأكولات البحرية الاستثمار في الروبوتات للمساعدة في توصيل الطعام إلى الطاولات وأداء مهام أخرى مهمة للعمل، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن صاحب المطعم كيو كراب هاوس قام بالاستثمار في ثلاثة روبوتات لخدمات الطعام، بما قيمته 30 ألف دولار في الروبوتات لأن المطعم كان يعاني من مشاكل التوظيف.



يتم استخدام الروبوتات لتحية العملاء وتوصيلهم إلى مقاعدهم، كما تقوم بإخراج الطعام إلى الطاولات. وستساعد الروبوتات أيضًا في غناء "عيد ميلاد سعيد" للعملاء بأربع لغات مختلفة.

سبوتنيك