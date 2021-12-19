الأحد 19-12-2021
الوكيل الاخباري

التربية تكشف موعد إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

الزراعة النيابية: رفع توصيات لمجلس النواب حول إعلان النوايا

الفايز يهنئ قطر بعيدها الوطني

مشتركة نيابية تشرع بمناقشة "رخص المهن داخل الأمانة"

ضبط طبيب يمارس عمله وهو مصاب بكورونا في عمان

سعيدات: رفع مستوى تخزين المحروقات في المحطات استعدادا للمنخفض

ديوان الخدمة يعمم آلية تمديد خدمة من بلغ السن القانوني

وفاتان وإصابة بليغة بتماس كهربائي أثناء رفع سارية في أحد مصانع العقبة

ضبط عدد من المتورطين بقضايا الترويج والاتجار بالمخدرات

البرلمان العربي يثمن مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

الأحد، 19-12-2021 02:14 م

شرطة سان فرانسيسكو بدأت بتشفير الإرسال الراديوي

radio-masts-600837_1280-780x470


الوكيل الإخباري - بدأت إدارة شرطة سان فرانسيسكو في تشفير جميع عمليات الإرسال اللاسلكي تقريبًا لأول مرة منذ تطبيق تقنية الراديو في أوائل القرن العشرين، مما يجعل الوصول إليها غير متاح للجمهور.

اضافة اعلان

 

وأكدت إدارة شرطة سان فرانسيسكو الانتقال، موضحة أنها أصدرت بروتوكول تشفير جديد وفقًا لتفويض وزارة العدل في كاليفورنيا لحماية معلومات التعريف الشخصية.

وكان الهواة أول من سجل التغيير. ولاحظ ديزموند كرايسس، وهو تقني مقيم في سان فرانسيسكو، أن أجهزة الشرطة التي يستمع إليها عادة كانت صامتة.

ويحب كرايسس مراقبة قنوات الشرطة المحلية بحثًا عن الحوادث القريبة والتهديدات للسلامة العامة. ولكن اختفت الآن غالبية عمليات إرسال الشرطة خلف جدار من التشفير.


وقال آدم لوبسينغر، المتحدث باسم إدارة شرطة سان فرانسيسكو: يتم تشفير جميع حركة مرور قسم الشرطة. لن يتم سماع أي اتصال لاسلكي للشرطة تقريبًا، وما يتبقى دون تشفير يكون في جانب قسم إدارة الطوارئ.


كما يقوم قسم إدارة الطوارئ بالمدينة، الذي يوجه مكالمات 911 إلى الشرطة أو وحدات الإطفاء، بتطوير بروتوكول لتشفير بعض عمليات الإرسال اللاسلكي.


وكان بالإمكان سماع الاتصالات بين إدارة شرطة سان فرانسيسكو وقسم إدارة الطوارئ مسبقًا. ولكن هذا لم يعد متاحًا الآن. ولا يمكن للجمهور الاطلاع على جانب تطبيق القانون في تلك التبادلات.

 

وتعد عمليات الإرسال اللاسلكي نافذة مهمة للجمهور لمعرفة ما تفعله الشرطة. وصاغت إدارة شرطة سان فرانسيسكو سابقًا التشفير القادم كإجراء جزئي، وليس حجب لجميع حركات الراديو.


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
nvidia-chip-1200x0-720x720

إنفيديا تطلق معالج رسومات RTX 2050

بلوك-تشين

كيف أثرت تكنولوجيا البلوك تشين في حياتنا الواقعية

e4fba40143f775b83c3bc46330a81ff8

آبل تواجه تحقيقًا مع تصاعد التوترات مع الموظفين

GettyImages-843734818

الهند فرضت غرامة على أمازون بقيمة 26.3 مليون دولار

51917585-0-image-a-20_1639739301258

تدقيق في حصص إنتاجية أمازون وممارسات المراقبة

شركة-جوجل

جوجل قيد التحقيق لكيفية تعاملها مع العاملات السود