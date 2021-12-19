شرطة سان فرانسيسكو بدأت بتشفير الإرسال الراديوي

الوكيل الإخباري - بدأت إدارة شرطة سان فرانسيسكو في تشفير جميع عمليات الإرسال اللاسلكي تقريبًا لأول مرة منذ تطبيق تقنية الراديو في أوائل القرن العشرين، مما يجعل الوصول إليها غير متاح للجمهور.

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وأكدت إدارة شرطة سان فرانسيسكو الانتقال، موضحة أنها أصدرت بروتوكول تشفير جديد وفقًا لتفويض وزارة العدل في كاليفورنيا لحماية معلومات التعريف الشخصية.





وكان الهواة أول من سجل التغيير. ولاحظ ديزموند كرايسس، وهو تقني مقيم في سان فرانسيسكو، أن أجهزة الشرطة التي يستمع إليها عادة كانت صامتة.



ويحب كرايسس مراقبة قنوات الشرطة المحلية بحثًا عن الحوادث القريبة والتهديدات للسلامة العامة. ولكن اختفت الآن غالبية عمليات إرسال الشرطة خلف جدار من التشفير.



وقال آدم لوبسينغر، المتحدث باسم إدارة شرطة سان فرانسيسكو: يتم تشفير جميع حركة مرور قسم الشرطة. لن يتم سماع أي اتصال لاسلكي للشرطة تقريبًا، وما يتبقى دون تشفير يكون في جانب قسم إدارة الطوارئ.



كما يقوم قسم إدارة الطوارئ بالمدينة، الذي يوجه مكالمات 911 إلى الشرطة أو وحدات الإطفاء، بتطوير بروتوكول لتشفير بعض عمليات الإرسال اللاسلكي.



وكان بالإمكان سماع الاتصالات بين إدارة شرطة سان فرانسيسكو وقسم إدارة الطوارئ مسبقًا. ولكن هذا لم يعد متاحًا الآن. ولا يمكن للجمهور الاطلاع على جانب تطبيق القانون في تلك التبادلات.

وتعد عمليات الإرسال اللاسلكي نافذة مهمة للجمهور لمعرفة ما تفعله الشرطة. وصاغت إدارة شرطة سان فرانسيسكو سابقًا التشفير القادم كإجراء جزئي، وليس حجب لجميع حركات الراديو.







المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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