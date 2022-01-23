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الأحد، 23-01-2022 09:03 ص

شركة ألمانية تطور هيكلا روبوتيا يساعد العمال في البيئات الصناعية

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الوكيل الاخباري- طورت شركة ”جيرمان بيونيك“ الألمانية جيلا جديدا من الهياكل الخارجية ”هياكل روبوتية“، يمكن ارتداؤها في البيئات الصناعية، لمساعدة العمال على رفع الحمولات الثقيلة دون إرهاق أو إصابات.

وقدمت الشركة الألمانية جيلها الخامس من الهياكل الخارجية المعروفة باسم، ”Cray X“، وهو يشبه لحد كبير حقيبة ظهر، ويبلغ وزنه 7 كيلوغرامات، ويأتي مع مشغلات مثبتة على الخصر تعمل على تحريك وصلات ألياف الكربون المثبتة في الجزء العلوي من الساقين؛ ما يسمح للشخص برفع حمولة ”66 رطلا“، والمشي بسهولة حتى 30 كغم، مع دعم الساقين والظهر بشكل كامل.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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