شركة صينية تخطط لتطوير أقمار صناعية لإنترنت الأشياء

وجاء في منشور للصحيفة: "تمكنت شركة Bluelink Satcom الصينية لإنتاج الأقمار الصناعية التي تعمل بتقنية البلوتوث من جمع عشرات الملايين من اليوانات (عدة ملايين من الدولارات) لتمويل مشاريعها، التي ستعمل في إطارها على تطوير أقمار صناعية لتقديم خدمات إنترنت الأشياء للأرض".
وتزعم الشركة أن تقنيتها ستكون حلًا فعالًا من حيث التكلفة للاتصال عريض النطاق منخفض السرعة بإنترنت الأشياء، وستُجهز أقمار Bluelink Satcom بحمولة ذات حساسية عالية للغاية لالتقاط إشارات البلوتوث الضعيفة التي تنتقل عبر الغلاف الجوي، وفقًا لما جاء في المنشور.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن شركة Bluelink Satcom تخطط لإطلاق 72 قمرًا صناعيًا بحلول نهاية عام 2028، ومن المقرر أن يتم إطلاق أول 4 أقمار صناعية في عام 2025.
وإنترنت الأشياء أو "Internet of Things" هو الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح التواصل بين الأجهزة المترابطة مع بعضها، ويشمل ذلك الأدوات، والمستشعرات، والحساسات، وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة. وما يميز تقنية إنترنت الأشياء أنها تمكّن الإنسان من التحكم في الأجهزة عن بُعد، دون الحاجة إلى التواجد في مكان محدد.
روسيا اليوم
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