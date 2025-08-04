شركة صينية تكشف أصغر وألطف روبوت شبيه بالإنسان حتى الآن - فيديو

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة فورييه روبوتكس الصينية، المتخصصة في تقنيات الروبوتات، عن إطلاق روبوتها الجديد GR-3، والذي يمثل الجيل الثالث من سلسلة روبوتاتها الشبيهة بالبشر.

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تصميم مدمج وأصغر حجمًا: يبلغ طول GR-3 حوالي 134 سم، أقل بكثير من نماذج GR-1 (165 سم) وGR-2 (175 سم)، مع مظهر ودود وجذاب يختلف عن التصاميم التقليدية.

روبوت اجتماعي ذكي: مزود بنموذج لغوي متكامل (LLM) يسمح بتفاعل طبيعي وسلس مع البشر، موجه للاستخدام في البيئات المنزلية، التعليمية، والمستشفيات، كروبوت مرافق ورعاية.

قدرات متطورة: يستفيد GR-3 من تجارب النماذج السابقة التي تميزت بحركة ميكانيكية متقدمة، استشعار دقيق، وأنظمة تفاعل عاطفي بالذكاء الاصطناعي.

تكامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي: يتيح فرصًا واسعة للتفاعل والتعليم، مع دعم لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) للمطورين لتطوير مهام إضافية.

موعد الإطلاق: الحدث الرسمي للكشف عن GR-3 سيكون في 6 أغسطس وسط ترقب كبير في عالم التكنولوجيا.