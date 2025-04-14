شركة OpenAI تستعد لإطلاق نماذج جديدة

الوكيل الإخباري- تستعد شركة OpenAI هذا الأسبوع لإطلاق مجموعة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي، في خطوة لتعزيز مكانتها وسط المنافسة المتصاعدة من عمالقة التقنية مثل جوجل وميتا ومايكروسوفت، مع اقتراب عدد مستخدمي منصة ChatGPT من حاجز المليار.

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ووفقًا لما كشفه موقع The Verge، تتصدر الحزمة المرتقبة نسخة محسنة من النموذج متعدد الوسائط GPT-4o، تحت اسم GPT-4.1، والذي يتميز بدمج قدرات الفهم النصي والبصري والصوتي في الوقت الفعلي. كما تشمل الحزمة نسختين مصغرتين هما GPT-4.1 mini وGPT-4.1 nano، لتلبية احتياجات متنوعة للمستخدمين والأجهزة المختلفة.



كما تتضمن الإصدارات المرتقبة النموذج الجديد o3 ونسخته المصغرة o4 mini، والتي ظهرت بالفعل في نسخة الويب المحدثة من ChatGPT، ما يعزز التوقعات بقرب إطلاقها رسميًا.



وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان عبر منصة "إكس" عن قرب إطلاق ميزة جديدة، دون الكشف عن تفاصيلها، لكنه أشار لاحتمالية حدوث تأخير بسبب الضغط الكبير على البنية التحتية، قائلاً: "البطاقات الرسومية لدينا تذوب".



وتزامنًا مع هذا التحديث، أكدت OpenAI أنه اعتبارًا من 30 أبريل الجاري، سيتم رسميًا إيقاف استخدام نموذج GPT-4 داخل ChatGPT، ليحل محله النموذج الأحدث GPT-4o كخيار افتراضي لجميع المستخدمين، في تحول استراتيجي كبير نحو نماذج أكثر كفاءة وتعددًا في الوسائط.