 
الإثنين 2025-02-17 04:30 م
 

شركة OpenAI تسعى إلى تقليل الرقابة على "تشات جي بي تي"

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 17-02-2025 02:52 م
الوكيل الإخباري-   قالت شركة OpenAI إنها تعمل على تغيير طريقة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لتبني "الحرية الفكرية بغض النظر عن مدى صعوبة أو إثارة الجدل حول موضوع ما".اضافة اعلان


ونتيجة لذلك، سيتمكن "تشات جي بي تي" في النهاية من الإجابة على المزيد من الأسئلة، وتقديم المزيد من وجهات النظر، وتقليل عدد الموضوعات التي لن يتحدث عنها روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

قد تكون هذه التغييرات جزءًا من جهود OpenAI لكسب رضا إدارة ترامب الجديدة، لكنها تبدو أيضًا جزءًا من تحول أوسع تخطط له الشركة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" .

أعلنت OpenAI يوم الأربعاء عن تحديث لمواصفات النموذج، وهي وثيقة مكونة من 187 صفحة توضح كيف تدرب الشركة نماذج الذكاء الاصطناعي على التصرف.

وفي هذه الوثيقة، كشفت OpenAI عن مبدأ توجيهي جديد وهو: "لا تكذب، سواء بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو بحذف سياق مهم".

في قسم جديد بعنوان "البحث عن الحقيقة معًا"، تقول OpenAI إنها تريد من "تشات جي بي تي" ألا يتخذ موقفًا تحريريًا، حتى لو وجد بعض المستخدمين ذلك خاطئًا أو مسيئًا من الناحية الأخلاقية.

تقول OpenAI إنها تريد من "تشات جي بي تي" أن يعبر عن "حبه للإنسانية" بشكل عام، ثم يقدم سياقًا حول كل حركة.

يمكن اعتبار هذه التغييرات استجابةً للانتقادات المحافظة حول ضمانات "تشات جي بي تي"، التي بدت دائمًا منحازة إلى يسار الوسط.

أدلى ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، بتعليق على منصة X، أشار فيه إلى أن تحيز "تشات جي بي تي" كان قصورًا مؤسفًا تعمل الشركة على إصلاحه.

في السنوات السابقة، حاولت شركات الذكاء الاصطناعي منع روبوتات الدردشة الخاصة بها من الإجابة على الأسئلة التي قد تؤدي إلى إجابات غير آمنة، لكن التغييرات التي أجرتها OpenAI تشير إلى أننا قد ندخل عصرًا جديدًا لما يعنيه "سلامة الذكاء الاصطناعي".

العربية
 
gnews

أحدث الأخبار

الملكة رانيا تنشر : أمينة الغالية وسط العيلة

أخبار محلية الملكة تنشر : سر السعادة - فيديو

ف

عربي ودولي "فرانس برس": زيلينسكي يزور السعودية الأربعاء

ا

شؤون برلمانية لجنة الإعلام في مجلس الأعيان تزور إدارة مكافحة المخدرات

دمار هائل في قطاع غزة.. أرشيفية

فلسطين إسرائيل: لن نسمح بتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة

غزة

عربي ودولي البيان الختامي للقمة الإفريقية يشدد على رفض تهجير الفلسطينيين

ا

أسواق ومال استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان العراق

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية الجامعة الهاشمية تستضيف بطريرك القدس للاتين

تعبيرية

منوعات تدمير مفاعل ديمونة والسد العالي.. حرب على السوشال ميديا تستعر بين إسرائيل ومصر



 




الأكثر مشاهدة