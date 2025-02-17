شركة OpenAI تسعى إلى تقليل الرقابة على "تشات جي بي تي"

ونتيجة لذلك، سيتمكن "تشات جي بي تي" في النهاية من الإجابة على المزيد من الأسئلة، وتقديم المزيد من وجهات النظر، وتقليل عدد الموضوعات التي لن يتحدث عنها روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي.
قد تكون هذه التغييرات جزءًا من جهود OpenAI لكسب رضا إدارة ترامب الجديدة، لكنها تبدو أيضًا جزءًا من تحول أوسع تخطط له الشركة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" .
أعلنت OpenAI يوم الأربعاء عن تحديث لمواصفات النموذج، وهي وثيقة مكونة من 187 صفحة توضح كيف تدرب الشركة نماذج الذكاء الاصطناعي على التصرف.
وفي هذه الوثيقة، كشفت OpenAI عن مبدأ توجيهي جديد وهو: "لا تكذب، سواء بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو بحذف سياق مهم".
في قسم جديد بعنوان "البحث عن الحقيقة معًا"، تقول OpenAI إنها تريد من "تشات جي بي تي" ألا يتخذ موقفًا تحريريًا، حتى لو وجد بعض المستخدمين ذلك خاطئًا أو مسيئًا من الناحية الأخلاقية.
تقول OpenAI إنها تريد من "تشات جي بي تي" أن يعبر عن "حبه للإنسانية" بشكل عام، ثم يقدم سياقًا حول كل حركة.
يمكن اعتبار هذه التغييرات استجابةً للانتقادات المحافظة حول ضمانات "تشات جي بي تي"، التي بدت دائمًا منحازة إلى يسار الوسط.
أدلى ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، بتعليق على منصة X، أشار فيه إلى أن تحيز "تشات جي بي تي" كان قصورًا مؤسفًا تعمل الشركة على إصلاحه.
في السنوات السابقة، حاولت شركات الذكاء الاصطناعي منع روبوتات الدردشة الخاصة بها من الإجابة على الأسئلة التي قد تؤدي إلى إجابات غير آمنة، لكن التغييرات التي أجرتها OpenAI تشير إلى أننا قد ندخل عصرًا جديدًا لما يعنيه "سلامة الذكاء الاصطناعي".
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