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شركة OpenAI تطلق نماذجها الجديدة للذكاء الاصطناعي

قلث
تعبيرية
 
الخميس، 17-04-2025 02:31 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ثلاثة نماذج جديدة من الذكاء الاصطناعي، تحمل أسماء GPT-4.1 وGPT-4.1 mini وGPT-4.1 nano، تتميز جميعها بقدرات متقدمة في معالجة البيانات والبرمجة.

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وأكدت الشركة أن النماذج الجديدة قادرة على معالجة مليون رمز برمجي دفعة واحدة، أي ما يعادل نحو 750 ألف كلمة، ما يمنح المستخدمين أدوات قوية لاستخلاص البيانات وتحليل النصوص الضخمة.


وأظهرت اختبارات منصة SWE-bench Verified أن نموذج GPT-4.1 تمكن من حل 54.6% من المهام البرمجية، متفوقًا بنسبة 21.4% على نموذج GPT-4o السابق، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمطورين والمبرمجين.


وأشارت OpenAI إلى أن النموذج الكامل GPT-4.1 يتفوق في اختبارات الأداء على GPT-4o ونسخته المصغرة GPT-4o mini، بينما يتميز GPT-4.1 mini وnano بسرعة وكفاءة أعلى، لكن بدقة أقل. كما يعد GPT-4.1 nano الأسرع والأرخص بين جميع النماذج المطروحة.

 

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