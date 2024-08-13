شكاوى ضد "إكس" في 8 بلدان أوروبية

الوكيل الإخباري- تواجه منصة «إكس» شكاوى في ثمانية بلدان أوروبية على خلفية استخدامها بصورة «غير قانونية» بيانات شخصية لمستخدميها بهدف تدريب برنامجها للذكاء الاصطناعي، وفق بيان أصدرته منظمة «نويب».



وكتبت هذه المنظمة غير الحكومية التي تتخذ مقراً في فيينا: «لم تبلغ إكس مستخدميها مسبقاً بأنّ بياناتهم الشخصية تُستخدم لتدريب تكنولوجيا «غروك» الخاصة بها العاملة بالذكاء الاصطناعي».



وطلبت «نويب» المناوئة لممارسات عمالقة التكنولوجيا من الهيئات الناظمة المحلية في الاتحاد الأوروبي اتخاذ «إجراء طارئ» في هذا الموضوع، قائلة: «يبدو أن معظم الأشخاص اكتشفوا الإعداد الافتراضي الجديد» بفضل رسالة لأحد المستخدمين في 26 يوليو.



وقدّمت المنظمة شكاوى في النمسا وبلجيكا وفرنسا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، لإجبار الشبكة الاجتماعية على احترام حقوق مستخدميها الذين يزيد عددهم على 60 مليوناً في أوروبا.



وأخذت «نويب» علماً بالإعلان عن تعليق المنصة التي يملكها إيلون ماسك استخدام البيانات الشخصية بعد اتفاق جرى التوصل إليه مع مفوضية حماية البيانات الإيرلندية (DPC) التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي.



لكنها دعت إلى «تحقيق كامل» بهدف «التأكد من أن تويتر (الاسم السابق لمنصة إكس) تحترم بشكل كامل» قواعد حماية البيانات (GDPR) التي تفرض الاستحصال على موافقة مستخدمي الإنترنت على استخدام بياناتهم الشخصية. وكبّدت شكوى سابقة رفعتها «نويب» ضد «ميتا»، المجموعة الأمريكية العملاقة، «غرامات إدارية تزيد على 1.5 مليار يورو».

البيان