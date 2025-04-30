صاروخ Alpha الأمريكي يفشل في إيصال قمر صناعي إلى المدار

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة SpaceNews أن صاروخ Alpha الذي أطلقته شركة Firefly Aerospace الأمريكية فشل في إيصال قمر صناعي إلى مداره المحدد في الفضاء.



وجاء في منشور على الصحيفة:" تعرض صاروخ Alpha الذي أطلقته شركة Firefly Aerospace الأمريكية لانفجار أثناء الرحلة، وفشل في إيصال قمر تابع لشركة Lockheed Martin إلى مداره المطلوب".

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وتبعا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة فإن الصاروخ أطلق يوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، تمام الساعة 16:36 بتوقيت موسكو، وبعد دقيقتين و35 ثانية، وأثناء انفصال المرحلة الأولى عن المرحلة الثانية للصاروخ حصل انفجار في أحد أجزائه، ما تسبب بفشل عملية إيصال القمر إلى مداره المحدد.



من جهتها ذكرت Firefly Aerospace أن انفجارا وقع في المرحلة الأولى من الصاروخ، وتسبب الحطام الناتج عن الانفجار بإتلاف فوهة محرك المرحلة الثانية من الصاروخ، ما تسبب بفشل المهمة وعدم وصول قمر شركة Lockheed Martin إلى مداره المحدد.



تجدر الإشارة إلى أن شركة Firefly Aerospace نفذت حتى اليوم 6 عمليات إطلاق لصواريخ Alpha، اثنتان منهما تمتا بنجاح (العملية الثالثة والعملية الخامسة)، أما أول عملية إطلاق لهذه الصواريخ فجرت عام 2021.