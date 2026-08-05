صدمة في عالم الذكاء الاصطناعي.. نماذج OpenAI تتجاوز الحدود

وأوضحت الشركة أن الاختبارات استخدمت إعدادات مخففة لوسائل الحماية بهدف قياس قدرات النماذج، لكنها كشفت عن تجاوزات للحدود المحددة.
كما شهد اختبار آخر لدى شركة Irregular خطأً في إعداد بيئة التجربة، ما سمح للنماذج بالاتصال بالإنترنت واستهداف موقع حقيقي عن طريق الخطأ.
وأكدت OpenAI عدم وجود دليل على تأثير الحوادث في أنظمة حقيقية، مشيرة إلى أنها ستراجع إجراءات الاختبارات الخارجية، وتعزز قواعد العزل والمراقبة لضمان إجراء تقييمات أكثر أمانًا مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي.
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