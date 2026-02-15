صعود اقتصاد المنصات: نمو قطاع العمل الحر (Freelancing) كركيزة جديدة للاقتصاد الأردني

قضية البطالة هي أحد القضايا المعقدة التي تواجه المجتمع الأردني، خاصة بين فئتي الشباب والشابات كونهم القوة الحيوية للدولة. فمع ارتفاع مستويات البطالة، تزداد الضغوطات الاقتصادية والنفسية على فئة الخريجين الجدد، مما يدفعهم للبحث عن فرص تقليدية لتحسين الدخل المادي، وفي ظل هذا الواقع الصعب، برز الاقتصاد الرقمي والعمل الحر، الذي يعد صمام الأمان لما يوفره من فرص عمل متنوعة، حيث يتجه الشباب اليوم لتوظيف مهاراتهم واستغلالها للعمل مع شركات عالمية من منازلهم، مما يوفر للخريجين حلول رقمية ومالية سريعة، ويسهم في دمج هذه الفئات في سلاسل القيمة العالمية، ناهيك عن تحويل فرص البطالة إلى فرص ريادية وابتكار تقني؛ يدعم النمو الوطني بعيدًا عن القطاعات التقليدية المشبعة.
ولا يقتصر الأمر فقط على العمل الحر، بل هناك العديد من الفرص المتنوعة أون لاين، والتي لا تتطلب من الباحثين عن عمل مهارة معينة، كاللعب اون لاين مقابل الفوز بالمال الحقيقي، والتي توفر أيضًا فرصًا حقيقية لتحقيق الدخل المادي المستدام، والفوز بالجوائز والمكافآت والعروض الحصرية السخية.
1_ مصمم مواقع اون لاين
2_ التصميم الجرافيكي
يتنافس عدد كبير من المصممين للحصول على هذه الوظائف، فكلما كان ملف أعمالك قوي، كلما كانت فرصة استقطابك في أحد الشركات الكبرى قوية، فجودة عملك هي العامل الأقوى لتحقيق النجاح الذي ترنو إليه.
3_ التعليم اون لاين
بغض النظر عن شهادتك الجامعية، يمكنك إيجاد فرصة عمل عبر شبكة الإنترنت في مجال التدريس، كمعلم للغة الإنجليزية كونها لغة ثانية ومطلوبة بشكل كبير في المجتمعات العربية، شريطة إتقانك لهذه اللغة والإلمام بالتكنولوجيا الإلكترونية والمعرفة في طريقة إيصال المعلومات للمتعلمين، كذلك الحال بالنسبة للرياضيات والعلوم والتاريخ والفيزياء وغيرها من المواد.
4_ المساعد الافتراضي
هل لديك مهارات تنظيمية عالية؟ هل يمكنك إنجاز المهام بدقة عالية وبسرعة؟ هل يمكنك العمل وإجادة استخدام البرامج الإنتاجية؟ في حال كانت إجابتك بنعم، فأنت ستكون مساعد افتراضي رائع مستقبل بنفسك تمامًا. معظم العاملين كمساعدين افتراضيين، يتقاضون رواتب تصل إلى 30 دولار مقابل الساعة الواحدة، وذلك بناءً على احتياجات العملاء والخبراء التي تتمتع بها.
لا تقتصر مهمتك فقط للرد على الهاتف أو اجراء مكالمة هاتفية فقط، بل يتطلب منك أيضًا الرد على الرسائل والبريد الإلكتروني، وإدخال البينات، والبحث عن مواضيع معينة، النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانشاء المحتوى، ترتيب السفر، حجز المواعيد، حجز تذاكر طيران، التواصل مع العملاء والمنتجين، والكثير من المهام بعضها بسيطة وبعضها معقدة إلى حد ما.
سرعتك في الاستجابة ومهاراتك في استخدام الحاسوب والعمل بمسؤولية، يساعدك على اتقان مهامك، مما يمنحك فرص متنوعة للعمل.
5_ كتابة المحتوى
أكثر ما يميز هذا العمل هو عدم المطالبة بمعدات للعمل، فكل ما تحتاجه هو جهاز حاسوب وبعض البرامج الإنتاجية الخفيفة لإتمام العمل وتسليمه بدقة عالية، ويمكنك القيام بذلك من أي مكان، سواء كنت في المنزل أو السفر، أو في أي مكان.
عادة ما تكون الكتابة الطبية أو التقنية هي الأعلى طلبًا والأكثر دخلًا، ولكن يمكنك أيضًا الكتابة في المدونات ومواقع الإنترنت المختلفة حسب طلب العملاء.
-
أخبار متعلقة
-
تطبيق جديد تُطلقه "يوتيوب".. إليكم وظيفته
-
تحذير من "مايكروسوفت".. ما القصة؟
-
اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026
-
ثغرة أمنية في واتساب
-
سناب شات تطلق ميزة جديدة
-
واتسآب يختبر ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها
-
لإطالة عُمر ساعتكم الذكية.. اليكم هذه النصائح
-
غوغل تصدر سندات تستحق بعد مئة عام لتعزيز استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي