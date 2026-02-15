صعود اقتصاد المنصات: نمو قطاع العمل الحر (Freelancing) كركيزة جديدة للاقتصاد الأردني

الوكيل الإخباري- تحولًا جذريًا يتجاوز نطاق الأطر التقليدية في الوظائف العامة والخاصة يشهدها السوق الأردني اليوم، إذ يبرز قطاع العمل الحر، أو ما يعرف بمفهوم الـ Gig Economy، بأنه أحد أسرق القطاعات نموًا وتأثيرًا في الاقتصاد الوطني، وفي ظل هذه التحديات التي فرضها واقع البطالة المرتفعة بين خريجي الجامعة، وجدت فئة الشباب في الفضاء الرقمي فرصة اقتصادية بديلة؛ لتوظيف مهاراتهم التقنية والمعرفية وتحويلها إلى مصدر دخل يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.





تحديات الشباب وآفاق الاقتصاد



قضية البطالة هي أحد القضايا المعقدة التي تواجه المجتمع الأردني، خاصة بين فئتي الشباب والشابات كونهم القوة الحيوية للدولة. فمع ارتفاع مستويات البطالة، تزداد الضغوطات الاقتصادية والنفسية على فئة الخريجين الجدد، مما يدفعهم للبحث عن فرص تقليدية لتحسين الدخل المادي، وفي ظل هذا الواقع الصعب، برز الاقتصاد الرقمي والعمل الحر، الذي يعد صمام الأمان لما يوفره من فرص عمل متنوعة، حيث يتجه الشباب اليوم لتوظيف مهاراتهم واستغلالها للعمل مع شركات عالمية من منازلهم، مما يوفر للخريجين حلول رقمية ومالية سريعة، ويسهم في دمج هذه الفئات في سلاسل القيمة العالمية، ناهيك عن تحويل فرص البطالة إلى فرص ريادية وابتكار تقني؛ يدعم النمو الوطني بعيدًا عن القطاعات التقليدية المشبعة.



أفضل وظائف العمل الحر لعام 2026

هناك ارتفاع مهول في أعداد الأشخاص الذين يتطلعون للعمل الحر أكثر من أي وقت مضى، إذ يضفي عليهم هذا النوع من العمل حرية للعمل من المنزل، وتحقيق مدخول مادي مجزي، إذ يتطلب هذا العمل مهارة يمكن تسويقها، وحاسب آلي، واتصال جيد بشبكة الإنترنت، ناهيك عن القدرة على الاقناع والتفرغ من خلال تحديد جدول زمني خاص بك.



1_ مصمم مواقع اون لاين

تعتبر هذه الوظيفة من أكثر الوظائف طلبًا على منصات العمل الحر، فكل شركة تحتاج لموقع الكتروني ومصممين متميزون؛ لتصميم المواقع مع الأفراد والشركات والتخطيط البرمجي لكافة القطاعات، ففي حال كنت تمتلك خبرة في تصميم مواقع الانترنت، فبكل تأكيد ستكون فرصتك عالية لإيجاد وظيفة على منصات العمل الحر المتنوعة على شبكة الإنترنت.



2_ التصميم الجرافيكي

من المهارات المطلوبة في سوق العمل هي مهارة التصميم الجرافيكي، إذ يتم استخدام التطبيقات التجارية اليوم في التسويق والإعلان والتقارير وكتابة البروشورات، والنشرات الإخبارية وبطاقات العمل والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى تصميم اللافتات الخارجية وأجنحة المعارض التجارية والكثير الكثير من العمل، كل ما عليك هو اتقان مهارة التصميم باستخدام برامج التصميم المتنوعة، كالفوتوشوب، وغيرها من البرامج.



يتنافس عدد كبير من المصممين للحصول على هذه الوظائف، فكلما كان ملف أعمالك قوي، كلما كانت فرصة استقطابك في أحد الشركات الكبرى قوية، فجودة عملك هي العامل الأقوى لتحقيق النجاح الذي ترنو إليه.



3_ التعليم اون لاين

هناك الآلاف من الوظائف عبر شبكة الإنترنت التي تطلب مدرسين اون لاين، بغض النظر عن الشهادة أو المؤهل العلمي، وفي حال كنت تمتلك مؤهل علمي وتربوي، فهذا أفضل بكل تأكيد، إذ يشهد العالم اليوم تحولًا في التعليم التقليدي إلى التعليم عبر شبكة الإنترنت، لذلك؛ لن تكون هناك صعوبة في إيجاد فرصة عبر منصات العمل الحر.



بغض النظر عن شهادتك الجامعية، يمكنك إيجاد فرصة عمل عبر شبكة الإنترنت في مجال التدريس، كمعلم للغة الإنجليزية كونها لغة ثانية ومطلوبة بشكل كبير في المجتمعات العربية، شريطة إتقانك لهذه اللغة والإلمام بالتكنولوجيا الإلكترونية والمعرفة في طريقة إيصال المعلومات للمتعلمين، كذلك الحال بالنسبة للرياضيات والعلوم والتاريخ والفيزياء وغيرها من المواد.



4_ المساعد الافتراضي

هل لديك مهارات تنظيمية عالية؟ هل يمكنك إنجاز المهام بدقة عالية وبسرعة؟ هل يمكنك العمل وإجادة استخدام البرامج الإنتاجية؟ في حال كانت إجابتك بنعم، فأنت ستكون مساعد افتراضي رائع مستقبل بنفسك تمامًا. معظم العاملين كمساعدين افتراضيين، يتقاضون رواتب تصل إلى 30 دولار مقابل الساعة الواحدة، وذلك بناءً على احتياجات العملاء والخبراء التي تتمتع بها.



لا تقتصر مهمتك فقط للرد على الهاتف أو اجراء مكالمة هاتفية فقط، بل يتطلب منك أيضًا الرد على الرسائل والبريد الإلكتروني، وإدخال البينات، والبحث عن مواضيع معينة، النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانشاء المحتوى، ترتيب السفر، حجز المواعيد، حجز تذاكر طيران، التواصل مع العملاء والمنتجين، والكثير من المهام بعضها بسيطة وبعضها معقدة إلى حد ما.

سرعتك في الاستجابة ومهاراتك في استخدام الحاسوب والعمل بمسؤولية، يساعدك على اتقان مهامك، مما يمنحك فرص متنوعة للعمل.



5_ كتابة المحتوى

هناك الملايين من الوظائف عبر شبكة الإنترنت لكتابة المحتوى، إذ يتطلب ذلك منك السرعة والعمل بموثوقية؛ لكيلا تعاني من نقص العمل، فكلما كانت لديك خبرة في كتابة المحتوى في مجالات العملات الرقمية والتكنولوجيا والتسويق والمبيعات وغيرها من المجالات الأخرى، فبكل تأكيد ستحظى بفرصة عمل رائعة وبدخل مادي مستدام.



أكثر ما يميز هذا العمل هو عدم المطالبة بمعدات للعمل، فكل ما تحتاجه هو جهاز حاسوب وبعض البرامج الإنتاجية الخفيفة لإتمام العمل وتسليمه بدقة عالية، ويمكنك القيام بذلك من أي مكان، سواء كنت في المنزل أو السفر، أو في أي مكان.