صفقة مايكروسوفت مع كوالكوم تنتهي قريبًا

الوكيل الإخباري - يقال إن شركة كوالكوم لديها صفقة حصرية مع شركة مايكروسوفت لتشغيل نظام التشغيل ويندوز عبر معالجات Arm. وهذا هو الشيء الذي يمنع بائعي الرقاقات الآخرين من المنافسة في المجال.

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وأطلقت الشركتان أجهزة الحواسيب المحمولة العاملة بواسطة نظام ويندوز عبر معالجات Arm في عام 2016، ولم يجري حتى الآن إطلاق أي أجهزة دون شريحة كوالكوم.

وأفادت التقارير أن كوالكوم لديها صفقة حصرية بشأن ويندوز عبر معالجات Arm. ولكن من المقرر أن تنتهي صلاحيتها قريبًا.



ولطالما كانت لشركة كوالكوم علاقة قوية مع مايكروسوفت. وإذا نظرت إلى عصر ويندوز فون، فإن رقاقات كوالكوم كانت الوحيدة التي تم دعمها. وفي العصر الحديث لهواتف ويندوز، لن تجد واحدًا لا يتضمن شرائح Snapdragon.



ويأتي التقرير بعد أيام من عقد شركة ميدياتيك حدث مع أعضاء من وسائل الإعلام، حيث تحدثت بشأن طموحاتها لبناء شريحة خاصة بها لنظام التشغيل ويندوز عبر أجهزة الحاسب الشخصية العاملة بمعالجات Arm.



وإذا كانت صفقة مايكروسوفت الحصرية على وشك الانتهاء مع كوالكوم، فقد يفتح هذا الباب أمام المزيد من البائعين الذين يدعمون معالجات ويندوز عبر معالجات Arm.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

