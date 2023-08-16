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الأربعاء، 16-08-2023 09:50 ص

صورة - واتساب تختبر ميزة جديدة تتعلق بالملصقات

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الوكيل الإخباري- بدأت خدمة المراسلة الفورية المملوكة لشركة "ميتا"، واتساب WhatsApp، في اختبار ميزة جديدة تأتي بدعم لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أفاد موقع WABetaInfo، بأن واتساب يختبر ميزة الملصقات الجديدة التي تتيح للمستخدمين إنشاؤها بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي.

 

وذكر الموقع، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب، بعض المختبرين في برنامج واتساب بيتا، المخصص لأجهزة أندرويد، قد اكتشفوا الملصقات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح لهم بإنشاء ملصق بناء على وصف نصي.

وتشير لقطة الشاشة التي شاركها موقع WABetaInfo، إلى وجود زر جديد باسم إنشاء أو Create عند فتح لوحة المفاتيح في علامة التبويب الخاصة بالملصقات، وعند النقر عليه، سوف يطلب النظام الأساسي لتطبيق المراسلة من المستخدم إدخال وصف يستخدم لإنشاء صورة رمزية وشخصية يمكن مشاركتها كملصق مع أصدقاء واتساب أو مجموعاته.


وستقدم لك ميزة واتساب الجديدة، مجموعة من ملصقات الذكاء الاصطناعي التي أُنشئت باستخدام الوصف الذي أُدخله المستخدم، ووفقا لـ WABetaInfo، فإن ميزة ملصقات الذكاء الاصطناعي تنشأ باستخدام تقنية تقدمها شركة "ميتا"، وهي تتيح للمستخدمين التحكم في الملصقات، فإن كان الملصق غير مناسب أو ضار، فيمكن للمستخدم الإبلاغ عنه.


وقال WABetaInfo إن الملصقات التي يتم إنشاؤها باستخدام هذه الميزة الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي "يسهل التعرف عليها"، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك أيضا شكل من أشكال العلامة المائية أو إشارة إلى أن هذه الملصقات تم إنشاؤها باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليفية.


ويشار إلى أن شركة مايكروسوفت تستخدم نموذج DALL-E الخاص بـ OpenAI للسماح لمستخدمي Bing Chat بإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولكن الشركة تضع تسمية Bing واضحة على الصور.


وتشير بعض التقارير أيضا إلى أن موقع إنستجرام Instagram يعمل أيضا على ميزة ملصقات تحدد متى تم استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى.

 


صدى البلد


 




 

 


 

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