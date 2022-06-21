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الثلاثاء، 21-06-2022 11:56 ص

صور - جوجل يحتفل بيوم الأب العالمي

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الوكيل الإخباري-يحتفل العالم بيوم الأب العالمي والذي يصادف اليوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر حزيران ، والذي يعتبره العالم يوماً لتقدير الاب ودوره في المجتمع .

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واحتفل محرك البحث الشهير جوجل بهذا اليوم بوضع عدد من الصور التعبيرية على محرك البحث ترمز الى عطاء الاب وحياته المكرسة لرعاية اطفاله .


يشار الى ان أول من جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هي سونورا لويس سمارت دود، من ولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة، عام 1909م، بعد أن استمعت إلى موعظة في يوم الأم.


أرادت سونورا أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة ولذلك قدمت دَود عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات.


وتتويجا لجهود سونورا دود احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم أب في 19 يونيو عام 1910م، وانتشرت هذه العادة فيما بعد في دول أخرى.


يذكر ان يوم الام يصادف 21 / 3 من كل عام ، في وقت خصص يوم 21 / 6 يوماً للأب .

 

 




 

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