صور - شركة صينية تقدم رسمياً اولى سيارات بطارية الحالة الصلبة بمدى 1000 كم بالشحنة

الوكيل الاخباري - قدمت شركة شانغهاي اوتو (SAIC) من خلال مشروعها المشترك مع شركة علي بابا والمسمى IM طرازها الجديدة L6 الكهربائية المزودة بأحدث تقنيات البطاريات ذات الحالة، وقد تم الإطلاق الرسمي ضمن أحداث معرض Auto China الدولي للسيارات والمقام حاليا في العاصمة الصينية بكين.

اضافة اعلان



وذكر موقع موتور ون البريطاني ان الشركة الصينية قد بدأت فعليا في تسجيل طلبات الشراء المسبق لهذا الطراز الجديد الذي طرح كطراز للعام 2025، بأسعار تبدأ مع ما يعادل 31800 دولار أمريكي.



وستتوفر IM L6 بعدة فئات ومع مجموعة من البطاريات تشمل إلى جانب البطارية الجديدة ذات سعة KW130 والتي توفر للسيارة مدى مسير يتجاوز ١٠٠٠ كلم حسب المعيار الصيني CLTC مع قاعدة كهربائية ٤٠٠ فولت تتيح اعادة الشحن فائق السرعة، وانطلاق من ٠-١٠٠ خلال ثانيتين فقط.



وتتنافس عدة شركات صينية على تقديم سيارات كهربائية بمديات مسير طويلة كان آخرها سيارة نيو ET7 المزودة أيضا بتقنية البطاريات شبه الصلبة semi solid battery بسعة 150KW وبسعر يقارب 40 ألف دولار.





