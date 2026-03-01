الأحد 2026-03-01 12:48 م

صور غوغل على أندرويد.. تحويل صورك إلى "ملصقات" بلا تطبيقات إضافية

أصبحت ميزة “صور غوغل” على نظام أندرويد تتيح الآن إنشاء ملصقات من الصور، بعد طرحها على iOS في “آب” الماضي، بما يسمح بتحويل الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الأشياء في الصور إلى ملصقات شخصية بسهولة، وفق
تعبيرية
 
الأحد، 01-03-2026 11:19 ص
الوكيل الإخباري-   أصبحت ميزة “صور غوغل” على نظام أندرويد تتيح الآن إنشاء ملصقات من الصور، بعد طرحها على iOS في “آب” الماضي، بما يسمح بتحويل الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الأشياء في الصور إلى ملصقات شخصية بسهولة، وفق موقع “Google9to5”.اضافة اعلان


وأوضحت “غوغل” أنه لا حاجة إلى أدوات خاصة أو تطبيقات إضافية، مشيرة إلى أن إطلاق الميزة على أندرويد يتزامن مع إيقاف دعم “Pixel studio”.
طريقة إنشاء الملصقات:
افتح تطبيق “صور غوغل” على أندرويد، ثم اختر صورة. سيظهر تأثير لامع يحدد موضوع الصورة القابل للتحويل إلى ملصق، وبعدها اضغط مطولاً لإنشاء الملصق. ويمكن بعدها اختيار “نسخ” لنسخه أو “مشاركة” لإرساله.

وتوصي “غوغل” باستخدام صور يكون فيها الموضوع واضحاً في المقدمة، مع إمكانية استخدام الملصقات ومشاركتها عبر تطبيقات مثل واتساب وإنستغرام.

وتتوفر الميزة على معظم أجهزة أندرويد التي تعمل بأحدث إصدار وبذاكرة RAM لا تقل عن 4 غيغابايت.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بعد انقطاع الغاز الإسرائيلي .. الأردن ينفذ خطة طوارئ

أخبار محلية بعد انقطاع الغاز الإسرائيلي .. الأردن ينفذ خطة طوارئ

ارشيفية

عربي ودولي بعد سنوات.. "قطرة دم" تكشف جريمة وحشية في فيرجينيا

الصفدي والبوسعيدي يؤكدان تضامن الأردن وعُمان في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

أخبار محلية الصفدي والبوسعيدي يؤكدان تضامن الأردن وعُمان في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

"سفّاحة الثعابين".. هكذا تلتهم أفعى الكوكري أحشاء فرائسها اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/entertainment/93agvrc

منوعات "سفّاحة الثعابين".. هكذا تلتهم أفعى الكوكري أحشاء فرائسها

إلغاء مئات الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط نتيجة التوترات الإقليمية

عربي ودولي إلغاء مئات الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط نتيجة التوترات الإقليمية

طرق فعّالة لتجنب جفاف الفم خلال شهر رمضان

طب وصحة طرق فعّالة لتجنب جفاف الفم خلال شهر رمضان

دليل شامل حول خدر اليدين وأعراضه المقلقة

طب وصحة دليل شامل حول خدر اليدين وأعراضه المقلقة

الصفدي وروبيو يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة وتضامن واشنطن مع الأردن

أخبار محلية الصفدي وروبيو يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة وتضامن واشنطن مع الأردن



 






الأكثر مشاهدة