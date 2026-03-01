صور غوغل على أندرويد.. تحويل صورك إلى "ملصقات" بلا تطبيقات إضافية

وأوضحت “غوغل” أنه لا حاجة إلى أدوات خاصة أو تطبيقات إضافية، مشيرة إلى أن إطلاق الميزة على أندرويد يتزامن مع إيقاف دعم “Pixel studio”.
طريقة إنشاء الملصقات:
افتح تطبيق “صور غوغل” على أندرويد، ثم اختر صورة. سيظهر تأثير لامع يحدد موضوع الصورة القابل للتحويل إلى ملصق، وبعدها اضغط مطولاً لإنشاء الملصق. ويمكن بعدها اختيار “نسخ” لنسخه أو “مشاركة” لإرساله.
وتوصي “غوغل” باستخدام صور يكون فيها الموضوع واضحاً في المقدمة، مع إمكانية استخدام الملصقات ومشاركتها عبر تطبيقات مثل واتساب وإنستغرام.
وتتوفر الميزة على معظم أجهزة أندرويد التي تعمل بأحدث إصدار وبذاكرة RAM لا تقل عن 4 غيغابايت.
