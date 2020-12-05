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السبت، 05-12-2020 10:49 ص

ضد التجسس .. تطبيق ينبه المستخدمين بأنهم مراقبون ويتم تجميع بيانات عنهم

New-Carnegie-Mellon-IoT-Privacy-Assistant-App-Empowers-Users-to-“Manage”-Ubiquitous-Data-Collection


الوكيل الاخباري - طور باحثون من معمل CyLab في جامعة "كارنيغي ميلون" الأمريكية تطبيقًا يكشف للمستخدمين هل يحتوي مكان تواجدهم على أدوات وأجهزة لجمع معلومات عنهم.

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ووفقا لموقع "تيك إكسبو" العملي، فإن التطبيق الجديد "IoT Assistant" يوضح لمستخدميه ماهية المعلومات، التي تبحث عنها هذه الأجهزة وفيما تستخدم هذه البيانات والمعلومات بعد ذلك.

وقال نورمان ساديه من معمل CyLab بالجامعة إن "القوانين الجديدة، مثل قانون خصوصية المستخدم في كاليفورنيا، يؤسس لاتجاه زيادة الشفافية حول البيانات التي يتم تجميعها وعن مجالات استخدامها، وأيضًا الخيارات المطروحة أمام الأشخاص المتعلقة بهذا الأمر".

وأكد أنه "بعد تنزيل التطبيق على أجهزة المستخدمين يتيح لهم الإطلاع على خرائط أجهزة الإنترنت من حولهم، ومن خلال الضغط على الرموز التوضيحية على الخرائط، يمكن للمستخدم معرفة ماهية البيانات، التي يتم تجميعها ومجالات استخدامها ومدة الاحتفاظ بها والجهات التي يمكنها الحصول على هذه البيانات.


وأيضًا يتيح التطبيق للمستخدمين خاصية تحديد أنواع معينة من جمع البيانات مثل تصوير الفيديوهات والتسجيلات الصوتية لتنبيههم بالإشعارات حول هذا الأمر.



 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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