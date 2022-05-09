الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة: ارتفاع اسعار المحروقات عالمياً

صفة الاستعجال لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

المجلس العربي يعتمد مستشفى الملك المؤسس لتدريب أطباء الكلى

وزير الطاقة السعودي: الفجوة بين أسعار الخام والوقود تبلغ نحو 60%

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن رسوم الاستعلام الائتماني

التربية تحدد موعد بدء الامتحانات التجريبية للتوجيهي

حجاوي: كورونا لم تنتهي بعد

تنويه من هيئة الاتصالات للراغبين بالسفر خارج المملكة

حماية المستهلك للصناعة والتجارة: الدجاج ما زال غير متوفر في الاسواق

الإثنين، 09-05-2022 10:44 ص

طابعة محمولة تطبع على كافة أحجام الأوراق وأسطح الفولاذ والخرسانة

22-13-1200x675


الوكيل الاخباري- استطاع ألونسو باستوس، مصمم الهياكل الصناعية في شركة ”Hexr“ البريطانية المختصة بالتقنيات الثلاثية الأبعاد، تصميم طابعة صغيرة يمكن حملها باليد، والطباعة على جميع أحجام الأوراق دون إنتاج أي نفايات ناجمة عن هذه العملية.

ويمكن للطابعة الجديدة كذلك الطباعة عن أنواع مختلفة من المواد والأسطح التي تتضمن الفولاذ والخرسانة.

اضافة اعلان

 

وذكر موقع ”Gadgets“ للأخبار التكنولوجية، اليوم الاثنين، أن جميع الطابعات الشائعة الاستخدام يمكنها طباعة مجموعة من أحجام الورق، ولكنها تتطلب أن يكون لديها مخزون من تلك المواد.

وتستخدم هذه الآلات في معظم الأحيان عملية طباعة بحجم واحد، ولكن عندما تحتاج إلى طباعة مواد أصغر فإنها تقص المساحات الزائدة من الأوراق وتتخلص منها للطباعة بالحجم المطلوب.

وتؤدي هذه العملية إلى كمية كبيرة من النفايات، وارتفاع في قطع الأشجار للحصول على الأوراق مما يتسبب في تفاقم مشكلة سوء إزالة الغابات في العالم.

 

وكانت دراسات سابقة سلطت الضوء على هذه المشكلة، محذرةً من أن الطباعة على الورق تعتبر أحد أكبر مسببات النفايات في جميع أنحاء العالم.

ويهدف باستوس من وراء تصميم الطابعة الجديدة التي أطلق عليها اسم ”Printall“ إلى الحد من النفايات الناجمة عن عملية الطباعة العادية، وتقليل قطع الأشجار، من خلال الطباعة على أي حجم ورق دون إهدار كميات كبيرة منه بلا فائدة.

وتدمج الطابعة المطورة جميع أحجام الطابعات الأكبر والأصغر دون القيود على حجم الورق.

ويمكنها ضبط المطبوعات الخاصة بها على أي ورق، حتى لو كان أصغر حجمًا مما يمكن للطابعة العادية أن تطبعه.

 

إرم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تيما

عدم نظافة الهاتف الذكي يدمره.. إليك طرق الحفاظ عليه

shutterstock_1381568114-scaled

بعد تويتر.. إنستغرام تستعد لدخول عالم الـNFT

واتسا

"واتساب" يطلق هذه الميزات الثلاثة

6277bd544c59b722cf207165

تطبيق عبر الهاتف يساعد على اكتشاف سرطان الجلد

555124

تقنية مغناطيسية قد تغير آلية عمل ذاكرة الحاسوب

download (2)

حل نهائي لمشاكل كلمات المرور.. هذه المرة من عمالقة التكنولوجيا!

أخبار متعلقة
1-62

استخدام تقنية لفحص العيون في تحسين أنظمة الرؤية للسيارات ذاتية القيادة

5252

فيسبوك تواجه اتهامًا بتعمد حجب صفحات أخبار صحية في أستراليا

11-21 (1)

لمساعدة الشركات الصغيرة.. ميتا تطلق أدوات مراسلة جديدة عبر منصاتها

2222

لمنع الاحتيال..غوغل توسع لافتات التحذير لملفات Workspace

22-4-2022_18_26_44_GomhuriaOnline_551650644804

تطبيق جديد ينافس إنستغرام.. ممتع وبشروط غريبة

420221813355984872083

مصادر تكشف خطة ماسك لتمويل الاستحواذ على تويتر