الثلاثاء 2026-08-04 01:26 م

طالب هندي يخترق موقع جامعته بعد رفض قبوله

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 09:23 ص

الوكيل الإخباري-   رفضت جامعة IIT Kanpur الهندية قبول طالب في برنامجها الجديد للبكالوريوس في الأمن السيبراني، فما كان منه إلا أن اخترق أجزاءً من موقعي جامعتي IIT Kanpur وIIT Madras، تاركاً رسالة قال فيها: "كل ما أريده هو فرصة عادلة".

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وأوضح الطالب أنه نفّذ الاختراق لإثبات مهاراته التقنية بعد استبعاده من القائمة المختصرة للبرنامج، رغم استكماله إجراءات التقديم.


وفي المقابل، قررت الجامعة تقييم قدراته في الأمن السيبراني قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، مشيرة إلى أنه قد يحصل على فرصة للالتحاق بالبرنامج في إحدى دورات القبول المقبلة إذا أثبت كفاءته، لكن ليس في العام الدراسي الحالي.

 
 


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