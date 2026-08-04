طالب هندي يخترق موقع جامعته بعد رفض قبوله

وأوضح الطالب أنه نفّذ الاختراق لإثبات مهاراته التقنية بعد استبعاده من القائمة المختصرة للبرنامج، رغم استكماله إجراءات التقديم.
وفي المقابل، قررت الجامعة تقييم قدراته في الأمن السيبراني قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، مشيرة إلى أنه قد يحصل على فرصة للالتحاق بالبرنامج في إحدى دورات القبول المقبلة إذا أثبت كفاءته، لكن ليس في العام الدراسي الحالي.
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