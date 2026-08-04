طالب هندي يخترق موقع جامعته بعد رفض قبوله

الوكيل الإخباري- رفضت جامعة IIT Kanpur الهندية قبول طالب في برنامجها الجديد للبكالوريوس في الأمن السيبراني، فما كان منه إلا أن اخترق أجزاءً من موقعي جامعتي IIT Kanpur وIIT Madras، تاركاً رسالة قال فيها: "كل ما أريده هو فرصة عادلة".

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وأوضح الطالب أنه نفّذ الاختراق لإثبات مهاراته التقنية بعد استبعاده من القائمة المختصرة للبرنامج، رغم استكماله إجراءات التقديم.